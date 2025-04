La ansiada reactivación de La Mariscal avanza a paso lento

En noviembre de 2023, el cabildo capitalino presentó el Plan Urbanístico Complementario Parcial (PUC) para La Mariscal, con el objetivo de revitalizar esta zona del centro norte de la ciudad, cuya recuperación no se había concretado tras la pandemia.

El plan fue elaborado por la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda en un proceso que incluyó a residentes, comerciantes y representantes del sector turístico. Este contaba con varios objetivos, entre ellos la recuperación de la residencialidad, la integración de los sistemas de movilidad, la rehabilitación del patrimonio cultural y la promoción de la economía local.

Entre las medidas propuestas se incluyeron incentivos tributarios para la recuperación de inmuebles, cambios normativos que permitieran el crecimiento en altura sin afectar el patrimonio, y la creación de bulevares y circuitos seguros para peatones.

Durante el lanzamiento, el municipio explicó que el plan se ejecutaría en fases a lo largo de doce años. Pero, ¿qué ha pasado con la primera fase del proyecto?

El abandono de los locales comerciales y viviendas patrimoniales es uno de los problemas que preocupa a los pocos residentes que permanecen en la zona. Karina Defas

Ana Rodríguez, administradora zonal de La Mariscal, señala que desde su lanzamiento, los avances han sido sobre todo documentales para lograr la modificación de normativas que harán posible las distintas fases contempladas.

”En el primer semestre del año, antes del verano, el plan va a pasar al Consejo Metropolitano, pues la transformación requiere un cambio normativo. En este momento nos encontramos en la fase final de la elaboración de informes con la Comisión de Uso de Suelo”, señaló.

Un plan con múltiples aristas

Añade que el proceso ha sido lento pues para ello deben contar con la participación de los distintos actores que residen y trabajan en la zona, entre ellos los vecinos, los establecimientos comerciales y la academia.

”Todos esos actores son parte de este ecosistema y tienen cosas que decir con respecto al plan. Sin los vecinos, los arquitectos, los urbanistas, la academia, los jóvenes, las universidades, es muy difícil tener el ambiente adecuado para que el PUC se implemente de manera adecuada”, añadió.

Por lo pronto indica que en la zona sí se han hecho ciertos cambios, entre ellos el traslado de las oficinas de la administración zonal a la Plaza El Quinde, la apertura de la tienda Quito y la apertura de ferias para dinamizar la economía barrial.

Pese a ello, para los vecinos y propietarios de negocios, el proyecto no avanza tan rápido como esperaban. Así lo indica Juan Zambrano, quien reside en la zona desde hace veinte años. “Desde 2020, lo único que nos han dejado los planes de reactivación de La Mariscal son promesas vacías. Esta última iniciativa tenía ejes concretos que se iban a desarrollar, pero no se ven cambios”, dice.

Para Carolina Suárez, administradora de un restaurante en la calle Juan León Mera e Ignacio de Veintimilla, los avances son pocos frente a la situación que atraviesa el sector. “No podemos abrir en la noche, no hay suficiente patrullaje, y la gente no viene. No hay acciones rápidas para solucionar los problemas”, señala.

