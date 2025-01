Año nuevo: Jóvenes cuentan cómo se podría transformar Quito

La llegada del nuevo año ha motivado a estudiantes universitarios a imaginar cómo la capital puede tomar el 2025 como un punto de transformación para las siguientes dos décadas.

Los anhelos permiten exponer soluciones a los problemas que afectan a los habitantes, entre los cuales destacan como los más preocupantes la inseguridad, el desempleo y la falta de acceso a servicios públicos.

Así lo señala el reciente sondeo de Comunicaliza, que muestra que la inseguridad es el problema que más preocupa, con el 32,6 %. Le siguen la falta de empleo (19,3 %) y la situación económica del país (12,2 %).

Los jóvenes no son ajenos a esas problemáticas, pero también se preocupan por el medio ambiente. Los estudiantes contaron a EXPRESO cómo consideran que esas dificultades podrían superarse en 20 años.

La inseguridad, una de las preocupaciones

A nivel de seguridad, las muertes violentas han aumentado en la ciudad y el 3 de octubre pasado Daniel Noboa incluyó a Quito en el estado de excepción, pues los asesinatos subieron de 1 a 9 hasta el tercer trimestre de 2024. Actualmente, de 299 emergencias relacionadas con asesinatos y sicariatos, el 1,67 % proviene del Distrito Metropolitano. Por ello la ciudad volvió a ser incluida en el nuevo estado de excepción este 3 de enero.

El temor a los ataques “ha reducido significativamente el uso de espacios públicos como plazas y parques”, lamenta Camila Escobar, estudiante de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ). Ante este escenario, Daniela Soto, alumna de la Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE), anhela que esa percepción de temor se supere al colocar “la seguridad como una prioridad, con calles bien iluminadas, cámaras de vigilancia estratégicamente ubicadas y un sistema de policía cercano y eficiente, que genere confianza en sus ciudadanos”.

El equipamiento debe complementarse con proyectos que apunten a impulsar la economía “a través de la tecnología, la educación y el emprendimiento; con políticas públicas orientadas al desarrollo de ‘startups’, incentivos fiscales para empresas innovadoras y una mejora en la calidad educativa que permitirían posicionar a la capital como un hub tecnológico regional”, opina su compañero Alejandro Sáenz. Él ve a Medellín como un ejemplo. Allá, el programa Ruta N generó más de 20.000 empleos para jóvenes, dice.

Mejorar el transporte público

En cuanto a servicios, el mejoramiento del transporte no solo debe verse como un aporte al aumento de la calidad de vida de la población quiteña, sino del cuidado del medio ambiente.

“Siempre me he movido en bus y va lleno, sin donde pararse, con el aire caliente y asfixiante. Pienso que en dos décadas los quiteños ya no vamos a enfrentarnos a ríos de gente que, entre empujones, robos y gritos, buscan llegar a sus destinos. Quito habrá evolucionado y sistemas de transporte como el metro, el Trolebús y la Ecovía serán tan buenos que la compra de autos particulares no será una necesidad”, prevé Gabriela Ochoa, de la USFQ.

Empatía con la naturaleza

Su compañera Paula Pazmiño, en cambio, espera que se genere más conciencia. “Si bien el cambio climático impactó en la sequía que atravesamos, también es responsabilidad de todos preservar la naturaleza. Debemos cambiar nuestros hábitos sobre reciclaje, uso racional del agua, consumo responsable de luz eléctrica, campañas de reforestación que pueden ser realizadas como parte de una materia en los colegios e impulsar la educación ambiental. Necesitamos ser una sociedad más empática con la naturaleza”.

Los jóvenes creen que esas soluciones evitarán el abandono de la ciudad, como indica Martina Lapo, e impedirán que “el tráfico opaque el cantar de los pájaros”, según Gabriel González. Escenarios que no solo afectan el desarrollo de la capital, sino que contribuyen a la “pérdida de tradiciones y su legado cultural”, advierte Escobar.

