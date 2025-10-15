Vía Loja-Cuenca cerrada: Reportan nueva persona fallecida durante enfrentamientos

Rosa Elena Paqui perdió la vida en medio de las protestas registradas en el sector de Saraguro

Vías continúan cerradas en la zona norte de la provincia de Loja, especialmente en el sector de Saraguro.

La vía Loja-Cuenca continúa bloqueada este miércoles 15 de octubre en distintos tramos, a causa de las manifestaciones que se desarrollan en el norte de la provincia de Loja, particularmente en el cantón Saraguro. En sectores como El Durazno, Sinincapac y San Vicente, los manifestantes han levantado barricadas con piedras, troncos y otros objetos, lo que mantiene interrumpido el tránsito vehicular entre las provincias de Loja y Azuay.

Durante la jornada del martes se registraron enfrentamientos entre manifestantes y miembros de la Policía Nacional, quienes intervinieron con gases lacrimógenos para despejar la vía. En medio de estos hechos se produjo la muerte de Rosa Elena Paqui, una mujer que, según versiones preliminares, se asfixió tras inhalar los gases lanzados durante la dispersión.

Autoridades intervienen y se mantiene la tensión en la zona

La situación en Saraguro sigue siendo tensa. Aunque algunos vehículos particulares lograron avanzar por caminos alternos, el tránsito pesado continúa detenido. Transportistas han expresado su preocupación por las pérdidas económicas y la falta de información oficial sobre la reapertura total de la carretera.

En redes sociales, varios usuarios han compartido imágenes del bloqueo, mientras que las autoridades locales piden calma y diálogo para evitar nuevos enfrentamientos. Personal policial permanece en la zona para resguardar la seguridad y facilitar el paso en los sectores donde sea posible.

Hasta el momento, el cuerpo de Rosa Elena Paqui ha sido trasladado para las diligencias correspondientes, mientras la comunidad de Saraguro lamenta su muerte y pide respeto a la vida en medio de las protestas. Las autoridades nacionales aún no emiten un pronunciamiento oficial sobre este hecho.

