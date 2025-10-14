Alcaldesa y dirigente del pueblo Otavalo anuncian inicio de diálogo con el Gobierno

Luego de una primera reunión, el régimen, a través de un ministro, se habría comprometido a liberar a detenidos

La noche del martes 14 de octubre del 2025, Francisco Contereo, presidente del pueblo Kichwa Otavalo, anunció que el miércoles 15, acudirán a una mesa de diálogo con el Gobierno. "Vimos la necesidad de llegar a una situación tranquila porque Otavalo es un pueblo trabajador, que se dedica al arte y la cultura", dijo el dirigente, acompañado de Anabel Hermosa, alcaldesa del cantón de Imbabura, provincia en donde se ha concentrado la movilización y la represión estatal, según han denunciado.

RELACIONADAS Federación Kichwa Sierra Norte pidió mediación de la Iglesia Católica

Contereo comentó que la reunión será en la Federación de Pueblos Indígenas y Campesinos de la Sierra Norte (FICI). "Vamos a tener una reunión solo los presidentes de las uniones con sus delegados y los presidentes de los pueblos de Imbabura. Todos debemos tener confianza en nuestros dirigentes, serán alrededor de 50 personas, para que sea lo más transparente posible y no quede tela de duda, eso venimos gestionando".

Anabel Hermosa, alcaldesa de Otavalo, dijo que "fue una jornada bastante dura, triste, dolorosa", en relación a la represión, tras la llegada del convoy militar. Y remarcó que ya no podían seguir en esa situación. Este 14 de octubre se cumplen 23 días de movilización, convocada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Eso se observa en una transmisión del medio R & S Radio.

"Hemos tenido la apertura necesaria por parte del Gobierno nacional, del ministro (no lo mencionó pero se entiende que el del Interior). Han conversado líderes y lideresas, también Mesías Flores, de la FICI", comentó la alcaldesa Anabel Hermosa, quien milita en la Revolución Ciudadana.

Nina Pacari anuncia posible denuncia ante la Corte Penal Internacional por represión Leer más

La alcaldesa de Otavalo dijo que el diálogo es la solución, no la represión de ningún lado

"Hemos pasado una época muy, muy complicada, pero de aquí a seguirnos construyendo como hermanos que somos. En esta misma tierra", dijo la alcaldesa Hermosa. Un periodista comentó: "y dejar esos mensajes de racismo".

Ella contestó: "dejar esos mensajes de odio, de discriminación. A seguir luchando está muy bien, por la justicia social, pero sí al respeto mutuo y a procurar la paz y hoy queda sentado que el diálogo es la solución, el camino, no la represión, no la fuerza ni la violencia ni de un lado ni de otro, llegar a consensos, sigan apoyando a los líderes del movimiento indígena, respeten la estructura".

Hermosa ratificó que el miércoles 15 habrá una nueva jornada de diálogo al mediodía. "Hoy hemos hecho todo el esfuerzo. Siete jovencitos menores de edad están ya con sus mamitas y las personas que han sido detenidas esperemos que mañana en la tarde ya puedan salir. Ha sido la palabra del ministro, que mañana luego del diálogo podamos seguir trabajando; hay cuatro propuestas que ha hecho el movimiento indígena, de a poquito vamos a ir solucionando, pero lo importante es dar el primer paso. Dijimos vamos, vamos".

¿Habrá represión el miércoles 15?, preguntaron periodistas y dirigentes

Anabel Hermosa dijo que mañana a las 12:00 será la siguiente reunión de diálogo con el Gobierno. "Se reúne nuevamente la mesa, para seguir tratando puntos. Ha sido una jornada de paz para nuestro Otavalo y que los próximos días tengamos esa fuerza de trabajo, pero como hermanos, queriéndonos".

En la mañana, EXPRESO publicó una nota en la que se confirmaba que desde el 7 de octubre la FISI le pidió a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana asumir el rol de mediadora con el Gobierno.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!