Tres estudiantes se toparon con un cadáver en Naranjal

Con más de tres heridas de disparos en su cabeza hallaron a un joven, al mediodía de este 6 de septiembre. La víctima estaba tendida cerca de una finca de la parroquia Jesús María, del cantón Naranjal, provincia del Guayas.

(Sigue leyendo: Ola de violencia imparable en Naranjal: Asesinato y miedo paralizan al cantón)

Amenazas virtuales en Manta: a la dueña de un spa le pedían $ 5.000 en pocas horas Leer más

Tres estudiantes que se desplazaban por la zona, pasadas las 12:30, se toparon con el cuerpo del joven, que tenía el cabello corto y estaba boca arriba, a un costado del camino polvoriento. Los chicos comunicaron del hecho a la policía.

Posterior, agentes de la Unidad de Muertes Violentas (Dinased) revisaron el área y no encontraron ningún tipo de documento que identifique al joven, que vestía un buzo negro y una bermuda del mismo color y estaba descalzo.

RELACIONADAS Identifican a la familia atacada a tiros en Naranjal

Tres crímenes en menos de 24 horas alerta a la comunidad de Naranjal. Edgar Romero / EFE

Uno de los alumnos que descubrieron el cadáver habría dicho a los agentes que al momento del hallazgo, la víctima todavía abría su boca. La víctima trabaja como taxista informal y solía cobrar económico las carreras, presumía de su extensa clientela, aseguraron varios conocidos del fallecido. Estás muertes violentas, de las últimas horas, provocaron que más de 30 locales comerciales del cantón, permanezcan cerrados.

(Te puede interesar: Un informe desvela la deuda de Aquiles Álvarez con Guayaquil)

Incendios forestales: más de 27.000 hectáreas quemadas en lo que va de 2024 Leer más

“ Estamos aterrorizados porque desde la semana pasada los sicarios no han parado en Naranjal. No hemos abierto nuestros negocios porque no hay seguridad, la vida es lo primero, la plata se hace”, detalló Raúl Martillo, propietario de un restaurante. Los amigos de la víctima, entre lágrimas, comentaron, que tras realizarse la autopsia se conoció que Enrique, tenía 19 heridas, por los proyectiles que se alojaron en diferentes partes de su cuerpo.

Muertos en Hacienda

Otro de los sucesos que mantiene en zozobra a Naranjal es la muerte de dos personas en una finca, en la parroquia Jesús María de Naranjal. Los agentes unen pistas para aclarar este crimen, sumando tres los cometidos en la localidad

CASOS Tres crímenes en menos de 24 horas alerta a la comunidad de Naranjal. Uno de ellos laboraba como taxista informal.



"En menos de 24 horas tres crímenes a bala en nuestra jurisdicción. Los sicarios están imparable. Pedimos intervención urgente de los militares ante de que sea muy tarde", expresa Yesenia Rosales, habitante de Jesús María.

¿Quieres leer contenido de calidad? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!