Tragedia en La Libertad: Mujer es acribillada frente a su lugar de trabajo

"¡Ximena, no te mueras! ¡Por Dios, no te me vayas!" gritaba desesperada una mujer mientras abrazaba el cuerpo ensangrentado de su hija, Ximena Choez, de 20 años, quien agonizó hasta morir.

La joven recibió cuatro impactos de bala la tarde del jueves en la avenida 18 y calle 21 del barrio Abdón Calderón, en el cantón La Libertad. "Murió en los brazos de su madre", relató un testigo conmocionado ante la desgarradora escena.

Según versiones de los vecinos, Ximena y su madre trabajaban juntas atendiendo un bar ubicado en el mismo lugar donde ocurrió el ataque. Esto alertó a los moradores, que al escuchar las detonaciones, quedaron congelados ante lo que estaba ocurriendo.

La tragedia se desató cuando Ximena llegó al local para abrir el negocio. En ese momento, dos sicarios que circulaban en una motocicleta le dispararon a quemarropa. Minutos después, su madre llegó al lugar y, al encontrar a su hija tendida en el suelo, intentó reanimarla entre lágrimas y desesperación.

Quienes conocían a la joven la describieron como una mujer luchadora, que afrontaba las dificultades con valentía. Era madre de un niño, quien era su principal motivación para apoyar a su progenitora en el negocio familiar.

"Parecía que la mala suerte la perseguía. El año pasado mataron al padre de su hijo, quien estaba detenido en la Penitenciaría del Litoral. Además, otro familiar cercano, que vivía en otra provincia, también fue asesinado", relató un conocido de la familia.

En los registros policiales, Ximena Choez no tenía antecedentes penales ni vínculos con actos ilícitos. El mayor de Policía, Jaime Tirado, jefe del distrito La Libertad–Salinas, informó que se revisarán las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona para identificar la ruta de escape de los sicarios.

"Estamos recopilando todos los detalles necesarios para dar con los responsables. La colaboración de los familiares será clave para esclarecer si existieron amenazas previas", afirmó el oficial.

Aumento de homicidios en enero de 2025

Pese al estado de excepción que rige en la provincia de Santa Elena, con el asesinato de Ximena Choez ya se contabilizan 17 muertes por sicariato en lo que va de enero de 2025. Esta cifra duplica los homicidios registrados en el mismo mes del año pasado, evidenciando un preocupante incremento de la violencia en la región.

