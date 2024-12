Teresa Yépez: La soldadora que ilumina vidas en Esmeraldas

En Esmeraldas, donde la vida a menudo se enfrenta a duras realidades, hay una mujer cuyo nombre resuena con fuerza: Teresa Yépez, conocida cariñosamente como “Teresa La Soldadora”. Su historia es un testimonio de amor y solidaridad, un faro de esperanza que ilumina el camino de más de 800 niños en situación de vulnerabilidad. Esta Navidad, su incansable labor les permitirá recibir ropa, zapatos, juguetes y víveres, regalos que trascienden lo material y tocan lo más profundo del alma.

Desde hace seis años, ha liderado una cruzada solidaria que ha transformado vidas. Su iniciativa, “Apadrina a un niño por Navidad”, ha crecido exponencialmente, alcanzando este año a 827 niños de Esmeraldas, Tachina y Vuelta Larga, 227 más que el año pasado, un número que refleja no solo la necesidad, sino también el poder de la comunidad unida. Y en época de inicio del año lectivo lanza una campaña similar denominada “Apadrina un niño en el regreso a clases”.

Le invitamos a que lea: Elecciones 2025: ¿Los caudillos son los grandes ausentes en la campaña?

En total, en los últimos seis años, Teresa calcula haber ayudado a unos 3500 niños, devolviéndoles la sonrisa y la esperanza.

Playas lidera capacitaciones en energía solar Leer más

La historia de Teresa es una de resiliencia. Creció en un hogar donde los regalos eran un lujo inalcanzable. “Nunca recibí un regalo de Navidad hasta que fui adulta”, confiesa. Esa experiencia de carencia la llevó a querer cambiar la realidad de otros. “No puedo quedarme sentada en Navidad sabiendo que hay niños que no reciben nada”, dice con firmeza. Así nació su misión: hacer que cada niño se sienta especial, amado y valorado.

“Si no honramos nuestro pasado, no sabemos para dónde vamos. Yo viví algo que no quiero que otros niños lo viva”, reflexiona Teresa, quien asegura que su mayor talento, a más de soldar, es tocar corazones y llegar a la gente.

Desde hace seis años, ha liderado una cruzada solidaria que ha transformado vidas. Su iniciativa, "Apadrina a un niño por Navidad", Luis Cheme

La labor de Teresa no se limita a la entrega de regalos. Cada padrino que se une a la causa lo hace con el compromiso de conocer a su ahijado, de entender su situación familiar y de ofrecer apoyo durante todo el año. “No solo es un regalo en diciembre; muchos padrinos se involucran en la vida de los niños, ayudándoles con útiles escolares y más”, explica Teresa. Este enfoque integral ha permitido que los vínculos entre padrinos y niños se fortalezcan, creando una red de apoyo que va más allá de lo material.

Los padrinos envían a su ahijados, ropa, calzado, juguetes, dulces y una canasta navideña para su familia. “Los padrinos que se enganchan con los niños los ayudan en otras épocas del año en caso de si les falta una nevera, o al niño no tiene cama”, explica Teresa.

El 90% de los padrinos son de Quito, mientras que el 10% restante son de Esmeraldas e incluso ecuatorianos que residen fuera del país y que hacen llegar sus contribuciones a través de sus familiares.

La entrega de ayuda es un proceso meticuloso. Teresa y su equipo de Fundación Con Reflejos De Niños Esmeraldas (Fun-Reni), la cual preside, organizan cuatro centros de acopio en Quito, donde los padrinos envían sus donaciones. “Cuando llegan los camiones a Esmeraldas, nos encargamos de distribuir los regalos de manera efectiva”, explica. La logística es complicada, pero el amor que guía cada acción hace que todo sea posible.

Los beneficiarios de esta cruzada provienen de barrios donde la pobreza es una constante. Muchos viven en condiciones extremas, en “covachas” y zonas donde la ayuda gubernamental rara vez llega. Teresa menciona lugares como “La Cananga” y “Voluntad de Dios”, donde la lucha diaria por sobrevivir es la norma. “No podemos olvidarnos de ellos”, dice con determinación.

¿Quién es Teresa La Soldadora?

Teresa Yépez, conocida como "Teresa La Soldadora", es una esmeraldeña de 39 años que ha desafiado las expectativas de género en un oficio tradicionalmente masculino. Tras un difícil divorcio, se encontró sola al frente de su hogar, con la responsabilidad de cuidar a sus tres hijos. En medio de una crisis económica, su vida dio un giro inesperado cuando un amigo le sugirió aprender a soldar, lo que resultó ser su verdadera vocación.

El 90% de los padrinos son de Quito, mientras que el 10% restante son de Esmeraldas e incluso ecuatorianos que residen fuera del país Luis Cheme

Después de ocho años de formación, Teresa obtuvo su certificación como soldadora profesional, lo que le permitió trabajar en refinerías y termoeléctricas, contribuyendo a la construcción de tuberías para el transporte de petróleo y sus derivados. "Lo primero que soldé fueron unas placas de soporte", recuerda con orgullo. Su habilidad la ha llevado a laborar en cinco provincias, donde no solo realiza soldaduras de alta presión, sino que también supervisa obras y trabaja en un taller fabricando puertas, ventanas y techados.

Consciente de los riesgos del oficio, Teresa nunca sale sin su equipo de protección. A pesar de las adversidades, ha demostrado que la fuerza y la determinación no tienen género. Ha contribuido significativamente a su comunidad, participando en la reconstrucción de un puente de 85 metros en la Isla Luis Vargas Torres y colaborando con fundaciones que apoyan a familias con niños con discapacidad, impactando positivamente a más de 5,000 personas.

Teresa es también una madre comprometida, que ha logrado crear un vínculo sólido con sus hijos. En su tiempo libre, disfruta de la lectura y de ir a la playa, además de cuidar a su gato, Santa Claus.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.