Elecciones 2025: ¿Los caudillos son los grandes ausentes en la campaña?

La presencia de los máximos líderes de los diferentes partidos y movimientos políticos de cara a las elecciones de febrero del 2025 ha sido escasa.

(No te pierdas: Elecciones 2025: el 30% de los miembros de mesa ya fueron capacitados por el CNE)

Elecciones 2025: El CNE guarda silencio ante uso del Estado en campaña Leer más

En la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano (PSC) aún ven en la aparición de sus cabezas más visibles una opción para buscar el voto.

El resto de movimientos o se desmarca de sus dirigentes o, al ser una organización sin mayor historia, no los tiene.

Luisa González y Diego Borja, binomio de la Revolución Ciudadana, tienen cada uno apariciones con el expresidente Rafael Correa. Borja incluso utilizando el humor para burlarse de un episodio que generó críticas sobre su candidatura.

En la red social Tik Tok, Borja aparece con una botella de agua intentando enviar un saludo. El expresidente y sentenciado en Ecuador por el caso sobornos pregunta: ¿Borja, dónde conseguiste esa agua? En respuesta, el candidato a la Vicepresidencia le responde “afuera Correa afuera”. Ese vídeo, por ejemplo, está anclado en la cuenta oficial de Tik Tok del candidato vicepresidencial.

Jaime Nebot también apareció con un mensaje y pidiendo el voto por el PSC. El pasado 28 de octubre publicó un vídeo en el que, entre otras cosas, afirmó que es momento de “empezar a vivir bien” después de hablar de los problemas del país.

También tiene apariciones con la candidata a la vicepresidencia Dallyana Passailaigue. Ella, en su cuenta de la red social X, aparece tomándose fotos con gente de un sector de Guayaquil. En el evento, junto a Passailaigue aparece Nebot en tarima, el 19 de diciembre.

Pero, en otros movimientos, sus líderes pasan desapercibidos. Por ejemplo, Creo ha optado por no tomar la figura del expresidente Guillermo Lasso. El candidato a la Presidencia Francesco Tabacchi libra solo su batalla en redes sociales recurriendo incluso a influencers.

De hecho, en la biblioteca de anuncios de Meta, que abarca a Facebook e Instagram, Tabacchi aparece detrás de Daniel Noboa y Luisa González y Henry Kronfle como el que más propaganda pauta en esas dos redes.

El analista político Pedro Donoso señaló que el actual fenómeno no tiene que ver con una ausencia total de los líderes sino con el momento de cada organización. Se refirió a Creo y mencionó que, por los números con los que Lasso dejó el poder, no es una figura que explotable.

Un caso aparte es el de Construye. No solo que recurrió a una figura ajena a su movimiento como Henry Cucalón para la Presidencia, sino que parecería no tener una liderazgo claro. Donoso dijo que la figura de María Paula Romo no cuenta con una valoración muy positiva y, por momentos, parecería que evitan exponer a la exministra de Lenín Moreno.

En Pachakutik la situación es diferente. Al ser el brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), su candidato a la Presidencia Leonidas Iza también es el líder de ese movimiento Indígena. A este caso se suma el de Jimmy Jairala quien también es fundador y líder de Centro Democrático.

Pero, el ejemplo más claro del líder/candidato está en el oficialista ADN. Daniel Noboa es la principal figura, además del fundador del movimiento. Su perfil es el más fuerte y tiene como la principal carta de presentación el mismo ejercicio del poder en el actual periodo.

Los partidos y movimientos sin un liderazgo claro

En este escenario también hay otro fenómeno: partidos y movimientos que no tiene un líder identificado. Por ejemplo Amigo, que postula a Juan Iván Cueva y Cristina Reyes, no tiene una cabeza visible.

Así están las posiciones en la Asamblea por la licencia para la campaña Leer más

Un caso similar es el del Partido Socialista Ecuatoriano que postuló al abogado guayaquileño Pedro Granja y, pese a ser un partido con historia en el país, no cuenta con liderazgo fuerte.

Para el especialista en comunicación política Andrés Jaramillo sí existe un cambio respecto a la presencia de los caudillos. Dijo que el electorado cambió y con eso también el tipo de liderazgos que se busca.

“Si antes predominaba la retórica, los discursos largos y los símbolos vinculados al patriotismo, en la actualidad lo que se busca son líderes menos elevados, más cotidianos, que puedan comunicar de manera simple”, señaló. En ese escenario, figuras como la de Jaime Nebot no aportan demasiado, agregó.

En 14 días arrancará formalmente la campaña electoral. Esto podría cambiar el escenario y, según Donoso, todo dependerá de la estrategia de cada organización. Por ejemplo, si el correísmo apunta a afianzar su voto duro recurrirá a explotar la imagen de Correa. Pero puede variar si, por el contrario, el objetivo es llegar a los indecisos.

Sin embargo, contrario a lo que consideró Jaramillo, Donoso si cree que el fenómeno de los caudillos no desaparecerá. “Mientras las estructuras partidistas en Ecuador sigan siendo el club de amigos y seguidores de los líderes es lo que va a suceder y será a largo plazo”.

La primera vuelta en febrero 2025 aclarará las dudas sobre la vigencia de los caudillos.

El termómetro de la redes sociales

La disputa política, previo al inicio de la campaña electoral para los comicios 2025, sigue en las redes sociales. De acuerdo con la biblioteca de anuncios de Meta, que incluye a las redes sociales Facebook e Instagram, muestra que la página Daniel Noboa Azín es la que más gasta en pauta.

En los últimos 30 días, dicha página ha publicado 62 anuncios por un valor de $70.434. Después está la página de la Presidencia del Ecuador y una denominada Noboa, cuyo responsable es Ecuador Resuelve. Allí se publica contenido relacionado con el actual presidente.

En cuarto lugar está el candidato del PSC Henry Kronfle. La biblioteca muestra que también en los últimos 30 días ha pagado $ 29.580 por 53 anuncios. Ya después aparece Francesco Tabacchi quien pagó $12.333 por 58 anuncios en Meta. En la lista también está el candidato de Amigo, Juan Iván Cueva que ha pautado 178 anuncios por $ 4521.

Otras redes como Tik Tok o Youtube no cuentan con una página abierta para la consulta del gasto en temas electorales de los diferentes perfiles de los políticos.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!