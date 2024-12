Cárcel de máxima seguridad en Salinas: intereses políticos detrás del cambio de sede

El cambio de planes para construir la segunda cárcel de máxima seguridad en Salinas, provincia de Santa Elena, y no en Archidona, provincia de Napo, fue casi sorpresivo, luego de que apenas el pasado 11 de diciembre se ratificó que la obra no se iba a suspender a pesar de las manifestaciones.

Salinas: el ministro José De La Gasca recorre potencial sitio de la nueva cárcel Leer más

Ese día Justina Zambrano, subsecretaria de Gobernabilidad, manifestó en la mesa de diálogo con representantes de la comunidad indígena: “En este plan de seguridad que él (presidente Daniel Noboa) está implementando con mucha firmeza, con mucha convicción, pues, se ha decidido mantener el proyecto en el lugar en el que se encuentra, con la inversión que se sostiene ”.

RELACIONADAS Daniel Noboa retrocede y traslada la megacárcel de Archidona a Salinas

Cinco días después se conoció el oficio del alcalde de Salinas, Dennis Córdova, quien ofreció un espacio rural para que se ejecutara la obra, y el Ministerio de Gobierno indicó sin mayor problema que aceptaba el ofrecimiento.

Diario EXPRESO solicitó al Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad (SNAI) una entrevista con su director, Luis Eduardo Zaldumbide, o con quien corresponda, para que explique por qué se dieron tales cambios; si primero se aprobó el desarrollo de estudios pertinentes, los cuales fueron declarados reservados, para así ejecutar la obra en la Amazonía ecuatoriana y por qué de forma tan rápida se cambió la sede.

🔴 Respuesta a la solicitud de implementación del proyecto de infraestructura carcelaria por parte del GAD Municipal de #Salinas. pic.twitter.com/JZXeSlfTyw — Ministerio de Gobierno Ecuador (@MinGobiernoEc) December 16, 2024

RELACIONADAS Conozca como se plaificó la cárcel de máxima seguridad en la Amazonía

Hasta el cierre de esta edición no hubo contestación a la solicitud, pese a que el SNAI lleva adelante la construcción de la primera cárcel de máxima seguridad propuesta por Noboa también en Santa Elena.

Proceso. En la comuna Juntas del Pacífico se construye la primera cárcel de máxima seguridad propuesta por Daniel Noboa, tiene un avance del 30%. Cortesía - Presidencia

Las obras de la cárcel de máxima seguridad avanzan bajo reserva Leer más

Para el experto en seguridad Santiago Ortega, la decisión tiene una combinación de intereses políticos, electorales, sociales y económicos. Sostiene que el cambio de lugar en primera instancia es por la presión del pueblo de Archidona; luego, la alianza política entre el gobierno local y el central, porque en los últimos procesos electorales ha sido un bastión de la tienda política del jefe de Estado.

RELACIONADAS La CONAIE celebra el cambio de sede para la megacárcel y exige anular el contrato

“El Gobierno no quiere desgastar su imagen ante la sociedad en una época electoral. La negativa de Archidona puede repercutir mucho en (dar la percepción de) que no está comprometido en la seguridad y el desarrollo comunitario... Eso se suma al interés económico del Municipio de Salinas para obtener la inversión. Eso no significa que no vayan a existir protestas allá”.

Ortega considera que una “variable a favor” es que cuenta con el respaldo del alcalde, situación que no ocurría en Archidona. Aquello cambia las reglas de juego. “Esto posibilita que el mismo Municipio se encargue de socializar el proyecto con la comunidad y demostrar que va a traer desarrollo a la población”.

El ministro de José De La Gasca, junto a las autoridades locales de la provincia de Santa Elena, recorrieron el terreno donde se analizó la posibilidad de que exista un proyecto de infraestructura para un Hospital, diseñado para beneficiar a los habitantes de toda la provincia. pic.twitter.com/X99nyErV15 — Ministerio de Gobierno Ecuador (@MinGobiernoEc) December 18, 2024

Antecedentes

Manejo de crisis

Durante las jornadas de protestas no hubo un pronunciamiento de la Presidencia o el Gobierno ante la ciudadanía sobre la situación en Archidona. Tampoco se ha informado en qué quedaron los diálogos con los delegados de la población en Archidona.

Conaie celebra

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) dijo que la decisión es el resultado de la unidad y resistencia de las nacionalidades kichwa, quijos y waorani, junto con otros sectores sociales.

El inicio

El pasado 25 de noviembre el SNAI aprobó “todos los documentos preparatorios, el cronograma y los pliegos correspondientes al procedimiento de Régimen Especial para el proceso de construcción y equipamiento” en la Amazonía.

Dato

Dato. El costo de la segunda cárcel es de 51’970.087,24 dólares sin IVA. Los manifestantes pedían primero obras como servicios básicos, unidades educativas y hospitales.

Para más noticias, visita el siguiente enlace.