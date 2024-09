Sigchos: Comunidades se unen contra el fuego que amenaza las fuentes de agua

A diario es común ver como mujeres, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad buscan unirse a las tareas de sofocación del incendio forestal qué afecta a los páramos de Quinticusig en Sigchos, provincia de Cotopaxi. Por temas de seguridad las personas de la tercera edad no pueden acudir al lugar mismo del incendio, sin embargo, se quedan en el Puesto de Mando Unificado (PMU) alertas si por si acaso necesitan su apoyo.

Para llegar al lugar mismo del incendio suben en camionetas de la comunidad cada uno lleva consigo azadones, palas y su "cucayo" como es tostado y agua que ayuda ha aplacar el hambre. Ellos madrugan para "ganar al sol" dicen, además que en las mañanas el viento no es tan fuerte.

Testimonios de quienes arriesgan todo por la naturaleza



Rubén Andino, un comerciante de la localidad, dejó de lado su pequeño negocio para unirse a los esfuerzos de control de las llamas. “La naturaleza es nuestra fuente de vida, nuestras aguas y animales dependen de ella. Si hoy no vendo, mañana Dios me bendecirá, pero salvar la naturaleza no puede esperar”, señaló.

Andino vive al día, con la venta diaria sostiene a su hija, sin embargo, cree que lo importante es salvar la naturaleza porque si se quedan sin agua la situación será más difícil. Dijo que antes de iniciar el ascenso al páramo reciben instrucciones de los bomberos quienes les explican como actuar en el caso de golpes fuertes de humo, además de la importancia de utilizar mascarilla para proteger su salud.

El incendio forestal se está produciendo en los páramos de Quinticusig, en el cantón de Sigchos, provincia de Cotopaxi, Ecuador. GLORIA TACO

La devastación y las acciones de las autoridades locales



Rubén Andino, quien dejó su trabajo para ayudar en la lucha contra el fuego, la pérdida es mucho más que material. “Estamos acabando con nuestros animalitos y nuestras aguas. La naturaleza es la vida de todos nosotros, y verla destruida es un dolor inmenso”, expresó con la voz cargada de pesar.

Por su parte Hortensia Chacha, una residente nacida y criada en Sigchos, describió con dolor la pérdida irreparable de los recursos naturales que sustentaban a su comunidad. Con lágrimas en los ojos y la voz entre cortada dijo:“Hemos perdido todos los árboles nativos: arayanes, pumamaques, alisos... Los mismos que planté cuando era joven. Ahora no queda nada”, lamentó Chacha.

“No sé qué haremos ahora. Solo nos queda esperar que Dios nos mande agua para calmar el incendio y poder reforestar y, con suerte, recuperar algo de lo que hemos perdido”. La magnitud del desastre obligó a las autoridades locales a declarar el estado de emergencia en el cantón.

“El viento aquí puede alcanzar hasta 80 kilómetros por hora, lo que hizo que el fuego se extendiera con rapidez”, explicó Óscar Monge, alcalde del cantón quien a diario acude al sitio mismo del incendio, cambio su terno por un pantalón jean, camisa, sombrero, botas de caucho y machete, cuando tiene que ayudar en la construcción de lineas de defensa lo hace o sino coordina acciones con otras instituciones.

La situación se volvió crítica cuando el fuego llegó a las laderas del cerro Yuncusí, afectando no solo la flora y fauna local, sino también los ojos de agua que abastecen a comunidades como Quinticusí y Yalo. “Si el incendio alcanza las fuentes de agua, cerca de 500 personas podrían quedarse sin acceso al líquido vital”, advirtió Monge, visiblemente preocupado.

“Aunque habíamos logrado controlar los incendios anteriores en el sector del Púlpito, este nuevo foco en Chizaló se complicó al acercarse a las zonas habitadas”, explicó el alcalde Monge.

La comunidad se une para ayudar a sofocar el incendio forestal en los páramos de Quinticusig. GLORIA TACO

Impacto en la infraestructura y la educación



El COE cantonal, activado desde el primer día del incendio forestal, ha estado trabajando de manera continua para coordinar los esfuerzos de control. Sin embargo, la rapidez con la que el fuego avanza ha puesto en riesgo no solo a las comunidades vecinas, sino también a la infraestructura básica, como las tuberías que abastecen de agua a varios sectores.

Ante la gravedad de la situación, las autoridades locales tomaron la decisión de suspender las clases presenciales en la Unidad Educativa del Milenio Sigchos. Cerca de 1.200 estudiantes y 70 docentes han tenido que adaptarse a la modalidad virtual.

El humo llegó hasta el centro de Sigchos, los habitantes utilizan mascarilla por la contaminación ambiental.

