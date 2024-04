Sicarios matan a dos hombres que libaban en la calle en Valencia

La muerte llegó al recinto El Vergel, zona rural del cantón Valencia, uno de los poblados más grandes de esta localidad. Las víctimas mortales fueron identificadas como Marlon Cusco Serna, de 18 años, y Patricio Basurto Saltos, de 35.

Ángelo Romero Basurto pudo ser la tercera víctima. Se salvó de las balas porque justo en ese momento estaba comprando otra botella de licor.

Los Ríos reporta 3 muertos en 8 horas Leer más

El fatídico hecho se registró a eso de las 19:30, cuando los tres estaban tomando. Un testigo asegura que estaban escuchando música y a la espera de ver cuáles eran las preguntas que ganaban en la consulta popular de este domingo 21 de abril. Además estaban alertas de que no les vaya a caer la policía, ya que sabían que no podían estar ingiriendo bebidas alcohólicas, por lo que ya estaban por retirarse a sus casas.

Sin embargo, de un momento a otro llegaron sujetos en motocicleta y empezaron a dispararles. Cusco y Basurto trataron de salir corriendo, pero no alcanzaron hacerlo y terminaron sin vida en medio de la calle. No así Ángelo, quien justamente fue a comprar más cerveza a la tienda y se percató de la balacera, dejó botado todo y salió corriendo para no ser alcanzado por los antisociales, quienes se fueron del lugar.

Los uniformados indicaron que al llegar se encontraron con una escena alterada por parte de los familiares de las víctimas que estaban sumidos en el dolor y la tristeza por la pérdida de su ser querido sin nada que se pudiera hacer. DV

(¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!)