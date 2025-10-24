Sicariato en Naranjal generó caos y temor: se investiga identidad de la víctima

Expreso
policías en sicariato de Naranjal
La Policía Nacional continúa las investigaciones para encontrar a los sicarios que cometieron el crimen.ÉDGAR ROMERO

Un hombre fue asesinado en un ataque cometido en la ciudadela Los Robles

Un grupo de personas, que participaba en un evento religioso, se alarmó al escuchar una ráfaga de disparos.

“Todos salieron corriendo del lugar, dejando abandonadas varias maletas y carteras”, relató Javier Mora sobre el crimen de un hombre en el portal de una vivienda de construcción mixta, en la ciudadela Los Robles, al noroeste del cantón Naranjal, provincia del Guayas.

La víctima, de unos 35 años, fue sorprendida por desconocidos en la noche del miércoles 22 de octubre, mientras se encontraba en el mencionado sector.

La Policía y la Fiscalía realizaban varias pericias para determinar la identidad del fallecido y establecer si residía o no en esa casa.

Violencia sacude Nobol, Palestina y Naranjal con cinco asesinatos

Sicariato alteró la rutina escolar

El crimen se registró cerca de una unidad educativa, por lo que varios padres de familia decidieron no enviar a sus hijos a clases por temor.

Ante los constantes sicariatos, los comerciantes optan por cerrar sus locales más temprano.

“Pedimos más patrullaje policial. La balacera nos hizo salir a toda la barriada a la calle”, narró Mariana Morán, moradora del sector.

