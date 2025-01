Latacunga bajo amenaza: Robos y violencia golpean la economía

La inseguridad en Latacunga, provincia de Cotopaxi, ha alcanzado niveles preocupantes en las primeras semanas de este año. Asaltos y robos, como el reciente ataque a una gasolinera en el sur de la ciudad, evidencian un fenómeno que no solo afecta a los ciudadanos, sino también al sector productivo y la economía local.

Preocupación en los moradores

Los trabajadores de las gasolineras afectadas están aterrados porque no se habían registrado hechos delictivos de este tipo en estos establecimientos ubicados en el casco urbano de Latacunga. El último robo quedó grabado en un video de una cámara de seguridad, donde se evidencia que cuatro personas llegaron en dos motocicletas, y dos de ellas sometieron a dos trabajadores. En la grabación se observa cómo los amedrentan con armas de fuego.

El gobernador Nelson Sánchez manifestó que la colaboración con la Policía ha sido prioritaria. Según explicó, el representante de la gasolinera afectada presentó todas las pruebas disponibles, incluidas grabaciones de video, para facilitar las investigaciones.

Robo capturado en video. Delincuentes fuertemente armados llegan en moto a una gasolinera. CORTESÍA

Sánchez informó que este lunes 27 de enero, en horas de la tarde, mantuvieron una reunión con los representantes de la Cámara de Combustibles, donde analizaron la situación a fondo. “Escuchamos sus necesidades y trabajaremos en soluciones conjuntas para prevenir este tipo de delitos”, indicó.

Acciones de la gobernación

El gobernador habló de la posibilidad de impulsar una ordenanza municipal para limitar la circulación de dos personas en motocicletas, una estrategia que, dijo, ha demostrado ser efectiva en otras regiones del país; aunque los ciudadanos de Guayaquil, donde por ejemplo la norma está vigente, aseguran que no ha ayudado en lo más mínimo a reducir los robos y menos aún la violencia.

Paralelamente, la Gobernación ha solicitado a la empresa municipal de movilidad intensificar los operativos de control, verificando documentos y antecedentes de los conductores de motocicletas. Aunque estas medidas buscan ofrecer soluciones inmediatas, Sánchez reconoció que la inseguridad requiere un enfoque integral y sostenido en el tiempo, que involucre a múltiples sectores.

Desde el sector privado, Javier Estrella, presidente de los industriales de Cotopaxi, dijo que la inseguridad no solo genera temor entre los ciudadanos, sino que también afecta directamente a la inversión extranjera y la generación de empleo. “La imagen internacional del país se deteriora debido a los niveles de inseguridad. Los inversionistas extranjeros desconfían, no solo por la falta de seguridad jurídica, sino también por el riesgo de que sus empleados o empresarios sean secuestrados”, puntualizó.

Estrella también lamentó que muchos delitos queden en la impunidad debido a la falta de denuncias. “La gente ya no denuncia porque siente que no hay respuesta. Esto fomenta un círculo vicioso en el que la delincuencia sigue avanzando”, expresó.

A pesar de este panorama, el sector empresarial ha mantenido su compromiso de preservar los empleos en la región. Según Estrella, el reto para 2025 será sostener esta estabilidad laboral mientras se espera un cambio en las políticas nacionales que fomente la inversión y la seguridad.

El coronel Luis Hidalgo, comandante subrogante de la Policía Nacional en Cotopaxi, asegura que tras los delitos registrados en las últimas semanas, la entidad ha activado los sistemas investigativos con la Policía Judicial, Inteligencia y Dinased, para identificar el modus operandi de los delincuentes. “Ya tenemos líneas claras de investigación, y en los próximos días esperamos resultados positivos”, señaló Hidalgo, quien hizo énfasis en que, teniendo en cuenta que hoy las gasolineras son el blanco de la delincuencia, se han intensificado las rondas preventivas y se ha capacitado a los empleados para que puedan identificar conductas sospechosas.

Byron Mullo, ciudadano latacungueño, pidió mayor seguridad y denunció que también hay más robos comunes y de autopartes de los carros. “Ahora ya no se puede dejar el carro afuera de la casa ni por 10 minutos, porque al salir ya no tiene piezas. La policía no aparece en los patrullajes. Y esto pasa en toda la ciudad”, aseguró.

“Nadie se libra de ello y de las cifras ni nos confiamos. La Policía, el mismo Gobierno puede decir que hay reducción de delitos, pero no es cierto. Lo que pasa es que nadie denuncia porque el trámite es engorroso, lleno de trabas y carente de ayuda”, aseguró Rogelio Mena, ciudadano.

“¿Dónde está la Policía? No se les ve haciendo patrullajes, pero para realizar controles a los conductores ahí están primeritos. Ya en las noches uno no puede salir, no importa el día. No hay paz en ningún sitio. Y así no era Latacunga”, indicó el ciudadano Nelson Paredes.

