Riobamba: El proceso de concesión de las terminales de pasajeros da paso al debate

El proceso de concesión de las terminales terrestres intercantonal e interprovincial de Riobamba ha generado preocupación entre la ciudadanía. Aunque semanas atrás se dijo que la decisión se daba por la falta de recursos para potenciarlos o construir nuevas terminales, la renuncia del director de Movilidad, Santiago Abarca, causó sorpresa. Abarca acusó al director de Planificación, Lenin Fuentes, de exigirle firmar documentos sin revisión previa, además de haber recibido supuestas presiones por parte de algunas concejales para que apruebe dar cupos a los taxis rurales.

Ecuador cuenta con el primer programa de mejoramiento genético de alpacas Leer más

“Me ingresan en un chat creado en febrero, luego me llaman a una reunión de no más de 20 minutos, y al día siguiente me dicen que firme, que no hay necesidad de revisar. Se me presentan documentos incluso con fechas anteriores, algunos fuera del sistema Quipux. Solicité los documentos habilitantes y el informe financiero para saber cómo estaba el proyecto, y me dijeron que no tenía nada que revisar, que la disposición era que firme”, aseveró.

(Lo invitamos a leer: Riobamba: El parque La Libertad, a la espera de su restauración)

Ante esta situación, Abarca decidió renunciar, resaltando que no está en contra de las alianzas y concesiones, sino del proceso.

El funcionario aseguró que siendo la Dirección de Movilidad la entidad requirente y que tiene a cargo las terminales terrestres, debería estar a cargo del proyecto, como lo manda la ordenanza.

Sobre este hecho, EXPRESO solicitó una entrevista a Fuentes para profundizar en el tema y aseguró que este jueves 11 de julio la daría.

Por otra parte, en sesión de Concejo, el alcalde de Riobamba John Vinueza hizo hincapié en que analizaría la renuncia y corregirá cualquier error. Sin embargo, durante una entrevista radial, minimizó la renuncia y anunció que el exgobernador Rodrigo Cáceres sería su reemplazo. Aseguró que Cáceres es una persona con experiencia y serenidad en sus acciones, desmintiendo las afirmaciones de Abarca y calificando el asunto como político.

(Le puede interesar leer: Las Asambleas Barriales Ciudadanas ganan un espacio en Riobamba)

Los concejales también han expresado preocupación por la inestabilidad de la administración, ya que 14 directores han renunciado hasta ahora.

Presencia de nieve frenó la circulación en la vía Riobamba - Guaranda Leer más

La Comisión de Movilidad, que se abstuvo de conocer este proyecto de concesión, sesionó este 8 de julio en la terminal terrestre intercantonal, donde los comerciantes expresaron su descontento. Actos administrativos han permitido que operadoras abandonen este espacio, dejándolo sin usuarios. La Comisión aprobó una resolución exhortando al alcalde a respetar la ordenanza 09-2018 y a que las 13 operadoras de transporte regresen al sitio.

Se argumenta que no hay sustento legal ni técnico para que varias operadoras se trasladen arbitrariamente a la terminal interprovincial, afectando el transporte y comercio en la zona.

(Lo invitamos a leer: Dana: Lo que se sabe de la muerte de la niña hallada en la cisterna de su casa)

En medio de esta incertidumbre, los ciudadanos se preguntan qué sucede realmente. “Ya no sabemos qué mismo pasa, unos dicen una cosa, los otros les responden otra, pero si el río suena piedras trae, decían mis abuelos”, manifestó la ciudadana Teresa Castelo.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!