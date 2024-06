Presencia de nieve frenó la circulación en la vía Riobamba - Guaranda

La caída de nieve en la vía Riobamba-Guaranda, cerca del ingreso al refugio del nevado Chimborazo, generó una serie de complicaciones en el tránsito este 16 de junio, según reportó la Coordinación Zonal 3 ECU 911 de Ambato.

Los vehículos, según reportaron los conductores tuvieron que detenerse debido a la ruta estaba "jabonoso". "Era imposible circular así, el carro prácticamente patinaba. Yo regresaba a Guaranda, luego de haber pasado con mi familia por el Día del Padre, pero tuve que detenerme en medio del camino. Llevo ya tres horas así", señaló a EXPRESO la conductora Nathalia Manosalvas; que dijo estar sorprendida y un tanto asustada por el escenario que veía y la rodeaba.

"Es la segunda vez que veo nieve, pero esta vez no lo disfruté por todas las emergencias que se reportaron en cantones y provincias aledañas. Super de caídas de puentes y deslaves en Chimborazo; y asimismo de derrumbes en Baños de Tungurahua que dejaron muertos y desaparecidos. Por un rato quise disfrutar del escenario, pero el miedo me venció", reconoció.

El Ecu 911 informó que agentes civiles de tránsito acudieron a la zona para colaborar con la comunidad que se encontraba atascada en la zona hasta cerca de las 15:00, que hubo mayor fluidez en la carretera.

"Si en mis recorridos habituales demoro unas dos horas, hoy me tomaré cuatro. Toda la ruta Riobamba-Guaranda está con nieve. En lo personal, no me molesta. Me preocupa eso sí que se me haga tarde y se reporten nuevos aguaceros y haya más emergencias. He tenido cuidado eso sí para conducir porque por la ruta se desplazan tráileres enormes. Me aterra que ante un mal paso, haya un choque o siniestro de gravedad", reconoció Antonio Villacís, quien iba de camino a Guaranda.

El puente en Palitahua, en Chimborazo, cedió con la fuerza del rií. Decenas de emprendimientos turísticos alojados en su riveras en el cantón Penipe se ven afectados. Patricia Oleas

Este 16 de junio, la provincia de Chimborazo soportó más de once horas de intensas lluvias que provocaron una serie de emergencias. En Penipe, la crecida de los ríos afectó a puentes, especialmente en la zona de Palitahua. El puente, construido tras la última erupción del Tungurahua, presenta bases seriamente dañadas, según los informes preliminares.

En Chambo, las fuertes lluvias causaron asimismo deslizamientos y arrastres de material considerable. Se han reportado emergencias en Batán Bajo, Ainche, Quiñón, San Francisco, Guayallamba y Aguayllanchi (complejo de aguas termales). Este último quedó totalmente destruido. También se vieron afectados el barrio San Juan y el barrio Cuba.

Videos que circulan en redes sociales mostraron a ciudadanos solicitando ayuda; incluso la terminal cantonal sufrió daños, el agua inundó las instalaciones y rompió una pared del cerramiento.

Igualmente, en Riobamba, específicamente en Alao y Maguazo, la corriente arrasó con todo a su paso: vías y tuberías. De hecho parte de la tubería del proyecto de agua potable también registró averías. La ciudadanía está preocupada y pide ayuda.

