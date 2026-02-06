Riobamba celebrará el Carnaval 2026 en sus parroquias rurales con música y tradición

Desde el sábado 14 de febrero habrá rituales, música y memoria viva

Celebración. En la mayoría de las parroquias la programación festiva arranca desde el 15 de febrero.

El Carnaval 2026 en el cantón Riobamba se vivirá, sobre todo, desde las parroquias rurales. Allí donde la música se mezcla con la memoria, los rituales ancestrales y la organización comunitaria, la fiesta mantiene su sentido más profundo.

Te puede interesar Las trenzas, un lenguaje vivo de la memoria afroecuatoriana

La agenda oficial fue presentada con la participación de autoridades municipales y representantes parroquiales. En ese espacio, el alcalde John Vinueza reafirmó una idea que atraviesa toda la programación: el Carnaval riobambeño nace y se fortalece en el territorio rural.

Chakra medicinal, herencia ancestral que se mantiene en Archidona Leer más

“Los carnavales de Riobamba son rurales”, reiteró. Aunque reconoció eventos urbanos tradicionales como el Corso de Carnaval, la Murga o el Jatun Jucho, subrayó que la esencia de la fiesta está en las parroquias, donde cada celebración tiene historia, símbolos propios y prácticas culturales similares pero distintas que son heredadas de generación en generación.

La fiesta comenzará de forma anticipada en Cubijíes, donde se ha programado un desfile de comparsas que abre el ciclo carnavalesco. Vestuarios, música y creatividad comunitaria marcarán este primer encuentro, con fuerte presencia barrial e identidad local.

En Yaruquíes, el Carnaval integrará actos culturales y ceremonias ancestrales en el parque parroquial. Estos espacios rituales, junto a desfiles y presentaciones artísticas, refuerzan la conexión entre la fiesta, la memoria y los saberes andinos.

RELACIONADAS Memoria ancestral al pie del Tungurahua

Pawkar Raymi

Varias parroquias vivirán el Carnaval en diálogo con el Pawkar Raymi, la fiesta del florecimiento. Entre varias de ellas: en Cacha, esta celebración se convierte en un reencuentro comunitario y de retorno de migrantes. El 15 de febrero se realizará una noche cultural con grupos de trayectoria, y el 16 se desarrollará el desfile de coplas carnavaleras y el Pawkar Chicha Festival, con artistas del género popular andino.

En Punín, el Pawkar Raymi se expresará a través del desfile del Tayta Carnaval, concursos de coplas y actos simbólicos vinculados al agradecimiento a la Pachamama, combinando música, personajes tradicionales y ritualidad.

Señor del Terremoto: la tradición que une a Patate Leer más

Licán también se sumará a esta línea intercultural, con actividades previas y celebraciones que articulan danza, música y símbolos del florecimiento, fortaleciendo la identidad comunitaria.

En Quimiag, el 14 de febrero se realizará la elección de la reina, seguida de un show artístico. El 15 habrá corso, concurso de coplas y un concierto con los Hermanos Cando y la Banda 24 de Mayo, en el marco de la celebración del Tayta Carnaval y la Mama Shalva. Ese mismo día se desarrollará un desfile intercultural que integra danzas y saberes locales.

Cunduana vivirá el Carnaval desde la madrugada del 16 de febrero con albazos acompañados por banda de pueblo. Luego del corso, se presentará un show artístico y en San Juan, el Carnaval incorporará rituales de purificación ancestral, que se desarrollarán junto a albazos y comparsas, resaltando el componente espiritual de la fiesta. El cierre del Carnaval se vivirá en Guzo, con el tradicional entierro, acompañado de actos culturales y música popular.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!