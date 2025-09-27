Piñas de pino restauran ecosistemas andinos

Una investigación de la UTPL revela nuevas posibilidades de conservación ambiental. El estudio tiene un impacto mundial

Pinos. El estudio revela que las piñas de pino son clave para restaurar los ecosistemas andinos del país, maltratados por la deforestación.

Las piñas de pino son capaces de regenerar los bosques andinos degradados, lo que abre nuevas posibilidades para la conservación ambiental a nivel global. Ese es el resultado de un estudio pionero en conservación, liderado por la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL).

La investigación, que tiene impacto mundial, según expresan sus promotores, nació por la necesidad de hallar una forma de recuperar y conservar la biodiversidad en Ecuador. Pues la deforestación y los cambios de uso del suelo para actividades como la agricultura y la ganadería han transformado profundamente los ecosistemas andinos, y han dejado como resultado grandes remanentes de plantaciones de especies introducidas, principalmente el pino y el eucalipto, según detalla el estudio.

¿Cómo se realizó el estudio? El trabajo tuvo como escenario las plantaciones de pino que rodean la ciudad de Loja, especialmente en la vía a Catamayo, al sur del país. Allí, los científicos y estudiantes recolectaron 150 piñas de pino que fueron analizadas minuciosamente mediante equipos de laboratorio (estereoscopio y microscopio), clasificadas por los conos de diferentes tamaños (pequeños, medianos, grandes y muy grandes) y luego identificadas por los líquenes y briófitos presentes en ellas.

“Los resultados han sido contundentes: las piñas de pino albergan una diversidad de especies de líquenes y briófitos (hongos y plantas no vasculares) similar a la que se encuentra en los troncos de los árboles de los pinos”, menciona el docente investigador Ángel Benítez Chávez, líder del proyecto.

Los estudios revelaron que cada piña contiene entre 102 y 210 escalas, y en cada una pueden crecer varios propágulos de líquenes y briófitos, lo que convierte a estos conos en reservorios naturales de biodiversidad. A través de la dispersión realizada por aves y mamíferos, las piñas pueden transportar propágulos (reproducción o dispersión de organismos) hacia otras zonas, lo que favorece procesos de colonización y restauración ecológica.

“Esta es la primera investigación a nivel global que demuestra cómo las piñas de pino funcionan como refugios de biodiversidad. Lo más relevante es que no solo cumplen un rol ecológico en la dispersión de organismos como líquenes y briófitos, sino que también se perfilan como potenciales herramientas para procesos de restauración de ecosistemas tropicales”, afirma Benítez.

Este estudio ha abierto múltiples líneas de investigación que hoy involucran a expertos de diversos países, dicen sus impulsores. Además añaden que la investigación abre nuevas preguntas en campos como la fitoquímica (al analizar metabolitos como la lignina presente en las piñas) y la ecología aplicada, que evalúa su resistencia natural y su capacidad para albergar organismos en distintos entornos.

Su impacto a nivel mundial

La investigación ha motivado la creación de un volumen especial en la revista científica Diversity, liderado por la UTPL, que reunirá publicaciones sobre el rol de las piñas de pino desde perspectivas ecológicas, fitoquímicas y de biodiversidad. Paralelamente, se proyecta replicar el estudio en otros países de la región como Colombia y Panamá, lo que permitirá contrastar resultados y fortalecer el conocimiento global sobre estos ecosistemas.

