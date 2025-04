Una persona desaparecida por las lluvias en Marcabelí, El Oro

Las intensas lluvias que cayeron el fin de semana sobre el cantón Marcabelí, en la provincia de El Oro, causaron daños significativos a más de 60 familias, afectando en total a 244 personas. Las aguas desbordaron las quebradas y ríos cercanos, arrasando con viviendas y cultivos, y dejando prácticamente en la calle a muchos habitantes del cantón.

Desde el día de la emergencia, la sala de velaciones del pequeño cantón fue convertida en un albergue para los afectados. Allí las familias encontraron un espacio para descansar y recibir la ayuda que requerían.

Los habitantes que no fueron afectados se han unido para brindar apoyo a los damnificados.

“Nosotros no esperábamos algo así”, comenta Juana de Jesús Merino Jiménez, vecina del sector San Francisco. Relata con tristeza cómo, junto a su familia, vivió momentos de gran angustia cuando las aguas comenzaron a subir rápidamente, inundando su hogar. “Todo ocurrió tan rápido, no nos dio tiempo de sacar nada”, añade Merino, mientras muestra la fotografía de su vivienda destruida, un lugar que ya no existe.

A pesar de la difícil situación, Merino mantiene la esperanza. “Estamos agradecidos por la ayuda que hemos recibido, pero queremos que nos ayuden con una casita donde vivir”, afirma.

La pérdida de bienes materiales es apenas una parte del drama que enfrentan las familias. José Luis Piedra Aguilar, habitante de la ciudadela La Palmerita, asegura que “nunca imaginamos que algo así podría pasar, llevamos más de 40 años viviendo aquí y nunca habíamos experimentado una tragedia como esta”.

La familia Piedra, dedicada a la cría de animales y al cultivo de pequeños productos agrícolas, perdió todo lo que había construido con años de esfuerzo. Sin embargo, José Luis muestra una actitud positiva: “Aunque es un golpe muy fuerte, sabemos que lo material se puede recuperar. Lo importante es que estamos vivos y podemos seguir adelante”.

Las autoridades locales y nacionales comenzaron a coordinar esfuerzos para asistir a las víctimas. Según el último informe de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), el desastre dañó 61 casas y dejó a 244 personas damnificadas, que hasta el 28 de abril de 2025 todavía seguían en el albergue.

Además, se reporta una persona desaparecida, arrastrada por el caudal del río Marcabelí. Dos puentes y un centro de desarrollo infantil resultaron averiados, complicando aún más la situación. Aunque maquinaria del Gobierno Provincial trabaja para restablecer las vías de acceso, los deslizamientos de tierra y socavones complican la llegada de ayuda humanitaria.

Mientras tanto, las labores de búsqueda continúan para localizar a la persona desaparecida, en coordinación con el Cuerpo de Bomberos y otras instituciones.

Muchas familias decidieron permanecer en sus hogares para intentar rescatar lo poco que les quedó, mientras otras fueron trasladadas a albergues improvisados.

Daños en los servicios públicos

La emergencia también afectó gravemente los servicios públicos. El flujo de energía eléctrica fue interrumpido inicialmente, aunque se restableció horas después. Sin embargo, el sistema de agua potable sufrió una destrucción total: las seis captaciones de agua que abastecían a Marcabelí fueron arrasadas.

“El agua potable es un tema grave. Nos apoyamos en tanqueros para repartir agua a la población. El Cuerpo de Bomberos de Marcabelí, junto a los de Arenillas, Piñas y Santa Rosa nos están ayudando”, detalló el alcalde de Marcabelí, Johnny Cuevas.

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de este cantón fue convocado a una nueva sesión, con el objetivo de declarar la situación como catástrofe y así acelerar el envío de ayuda estatal.

“Estamos presentes con maquinaria, haciendo todo lo posible. Esperamos que más instituciones se unan. Con unidad, saldremos de esta emergencia”, expresó el burgomaestre, haciendo un llamado a la solidaridad de todo el país.

Vías. Según el reporte del ECU-911, siete carreteras permanecen cerradas y otras 42 registran cierres parciales en todo el país.

