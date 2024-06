Machala paga $ 12 millones para recolectar su basura

El Municipio de Machala ha firmado uno de los contratos más cuantiosos del Sistema de Contratación Pública (Sercop).

La Empresa Pública Municipal de Aseo de Machala, con su gerente Danny Gamez Ontaneda, entregó, el pasado 2 de mayo, un contrato por 11’798.206,26 dólares al Consorcio Mi Machala Limpia II, representado por Jovanny Patricio Sagbay Sánchez.

El objetivo es proveer del servicio de recolección de basura para la ciudad por 1.095 días, es decir, hasta mayo de 2027. Significa que esta administración ha comprometido partidas presupuestarias de los años 2024, 2025, 2026 y 2027.

El millonario contrato ha generado críticas desde el propio Sercop. El 11 de marzo pasado, esta secretaría suspendió el proceso de contratación tras encontrar inconsistencias.

Sin embargo, el 27 de marzo levantó la suspensión, pese a que “la entidad contratante no subsanó todos los hallazgos realizados por este ente rector y ha inobservado la normativa legal vigente. No obstante, en virtud que la entidad contratante, en el oficio No. 081-GG-EMAMEP-2024 de 21 de marzo de 2024, manifiesta su decisión de continuar con el procedimiento de contratación, por tal motivo se procederá con el levantamiento de la suspensión del proceso en cuestión, quedando bajo su exclusiva responsabilidad”.

Una de las advertencias del Sercop fue que la Empresa de Aseo de Machala escogió como forma de contratación una Subasta Inversa Electrónica, pero no hubo puja. La entidad descalificó a cuatro oferentes por distintos motivos, entre estos que no tenían camiones de los años de fabricación exigidos, y solo calificó a uno, a quien habilitó para la puja. Pero al no tener con quien competir, el consorcio y la empresa municipal hicieron una negociación. El presupuesto referencial, que era de 12,4 millones de dólares, terminó en 11,7 millones de dólares.

Otros cuestionamientos a esta contratación surgen, por ejemplo, porque la Empresa de Aseo de Machala entregó el contrato a un proveedor que no tenía equipos propios. Las volquetas, retroexcavadoras, camiones, etc., que se emplean son alquilados, lo que se traduce en una subcontratación.

Solo los camiones recolectores fueron comprados por el consorcio una vez que ganó el contrato, pues la Alcaldía puso como requisito que sean del año 2020 de fabricación.

Hay otras preguntas sobre este gasto que no han tenido respuesta. EXPRESO buscó una vocería en la Empresa de Aseo, pero no tuvo una respuesta hasta el cierre de la edición.

Una interrogante es sobre la forma de pago. Según el contrato, la Alcaldía pagará por cada día trabajado, sin embargo, la Contraloría General ha señalado que en este tipo de servicios se debe presentar las órdenes de trabajo y las planillas, en donde constan horas trabajadas, las rutas, el kilometraje, el número de personas empleadas y el peso de basura recogida.

En el último informe de Rendición de Cuentas de la Empresa de Aseo de Machala se indica que en 2023 se recolectaron un total de 157.277 toneladas, lo que significa un promedio mensual de 430.83 toneladas en el cantón de Machala. Para recogerlas se emplearon 33 vehículos que alcanzaron a proveer el 95 % del servicio.

Pese a que el servicio de recolección de basura es una necesidad diaria de los ciudadanos, la Alcaldía de Machala no ha buscado crear su propia flota, con la compra de vehículos. Y esa es otra de las críticas.

Gastos. Machala aparece entre los municipios que más gastan por la producción de eventos. Para este año, el GAD tiene previsto gastar $ 3 millones.

Problemas en la recolección

Para establecer el precio del contrato, la Empresa de Aseo de Machala se basó en los contratos de ese mismo gobierno autónomo descentralizado firmado en años pasados. Uno de los contratos que se analizó fue el de 2022, con el mismo proveedor: Jovanny Patricio Sagbay Sánchez. El proveedor recibió en 2022 su primer contrato con el GAD de Machala, pues entonces conformó el Consorcio Mi Machala Limpia I. Ese mismo año hubo críticas porque los dueños de los camiones, volquetas y vehículos pesados contratados no recibían sus pagos y amenazaban con paralizar el trabajo. La Alcaldía se quejó de que la falta de pago al consorcio se debía a que el Gobierno central también retrasaba la asignación. Desde el 2019, la urbe ha subido la tasa de recolección de basura, según el consumo de electricidad.

