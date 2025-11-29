Los Pases del Niño vuelven a tomarse Riobamba

Con la cercanía de diciembre, la ciudad revive su tradición más querida

Tradición. Los Pases del Niño son una de las celebraciones religiosas y culturales más importantes del país.

En diciembre, Riobamba vuelve a convertirse en una verdadera “guardería” de niños: por todas las calles resuena el “María Manuela” y las comparsas llenan la ciudad de colores y devoción. Con el inicio de la temporada patrimonial, los barrios se organizan, los ensayos se multiplican y la fe vuelve a ocupar cada rincón urbano y rural.

La época de los Pases del Niño, la más grande manifestación de fe riobambeña, moviliza cada año a familias, instituciones y comunidades que mantienen viva una tradición donde se mezclan espiritualidad, memoria y expresión artística.

Este año, el Municipio de la ciudad implementó mejoras en el sistema de permisos para facilitar la organización. Aunque el registro no es nuevo, la plataforma digital, disponible en la página oficial, permite cargar la información necesaria para ordenar rutas y coordinar operativos de manera más eficiente. Solo el año pasado se registraron más de 1.300 pases.

El objetivo, según Wandemberg Villamarín, presidente de la Comisión de Cultura y Deportes, es claro: “Lograr un proceso ordenado y rápido para que los Pases del Niño se desarrollen sin contratiempos”. La digitalización busca dar seguridad y permitir que cada recorrido se planifique con anticipación.

Los Pases del Niño son un espejo de la historia cultural de Riobamba. A lo largo de sus recorridos se unen la tradición católica, los rituales heredados de los pueblos originarios y expresiones artísticas que han evolucionado con el tiempo. Los personajes tradicionales no solo animan la fiesta: representan la memoria colectiva y el sentido de pertenencia.

Los sacha runas evocan la conexión con la naturaleza

Los sacha runas evocan la conexión con la naturaleza; los curiquingues anuncian la alegría; los diablos de lata propios de Riobamba, recuerdan el sincretismo entre el bien y el mal. Vasallos, capariches y payasos acompañan los recorridos con música, humor y protección simbólica del Niño.

Cada Pase tiene su identidad. Hay celebraciones barriales, institucionales, comunitarias o familiares, y en cada una el Niño recibe un nombre que refleja una historia u oficio. Esta diversidad ha fortalecido su reconocimiento como Patrimonio Cultural Inmaterial del cantón.

La nueva plataforma acompaña paso a paso a los organizadores y está diseñada para evitar trámites complicados.

En zonas rurales, el solicitante debe detallar la ubicación y ruta previstas; en sectores urbanos debe elegir uno de los circuitos aprobados por la Dirección de Movilidad.

Las semanas previas a la celebración de un Pase del Niño están llenas de novenas, preparación de trajes, elaboración de ofrendas y noches de ensayo. Para muchos devotos, acompañar al Niño es una forma de agradecer por la vida, favores recibidos, pedir bienestar o recordar a los antepasados. Es un puente entre generaciones, un tiempo donde la fe se mezcla con la música y donde la ciudad revive colectivamente sus raíces.

