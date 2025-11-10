Loja: Tras años de reclamos, renuevan red de alcantarillado en la calle Huancavilca

Los trabajos que se efectúan en esta calle de Loja responden a pedidos ciudadanos

Las tareas se iniciaron días atrás en el barrio Miraflores Alto, en el norte de Loja.

Después de años de reclamos, finalmente comenzaron los trabajos para renovar la red de alcantarillado sanitario en la calle Huancavilca, del barrio Miraflores Alto, en el norte de Loja.

La obra, que se ejecuta tras insistentes pedidos vecinales, incluye el reemplazo de 2,5 kilómetros de tubería con una inversión cercana a los 240 mil dólares y un plazo de ejecución de 90 días.

El ingeniero Javier Erreyes, encargado de los trabajos, explicó que el sistema tenía más de 40 años y estaba completamente deteriorado, lo que provocaba filtraciones y malos olores en varios sectores.

Las labores contemplan además la construcción de pozos, cajas de revisión y nuevas acometidas domiciliarias. La intervención se extiende desde la calle Huancavilca hasta la Cayapas, en Capulí Loma.

"Las tuberías colapsaban", relatos de vecinos en el barrio Miraflores Alto

Erick Sánchez, presidente del barrio, espera que los trabajos se cumplan en el tiempo establecido. “Nos sentíamos olvidados; las tuberías colapsaban y los malos olores eran insoportables”, dijo.

Luisa Medina, moradora del sector desde hace 25 años, indicó que las lluvias empeoraban la situación. “Cuando llovía, las aguas servidas se rebosaban y entraban a las casas. Era un problema constante, sobre todo para los adultos mayores”, relató.

Otro vecino, Fernando Cuenca, también anhela que esta renovación pueda cambiar la dinámica comercial del barrio. “Aquí muchos vivimos de pequeños negocios. Cuando el alcantarillado se dañaba, la gente evitaba pasar por la calle y eso afectaba nuestras ventas”, señaló.

El contratista Javier Erreyes explicó que el avance de la obra dependerá de las condiciones climáticas. “Estamos trabajando con maquinaria pesada y, si las lluvias continúan, se podría ralentizar el cronograma. Sin embargo, nuestro compromiso es entregar la obra dentro del plazo establecido y con los estándares de calidad requeridos”, aseguró.

