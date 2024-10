Latacunga: Continúan los ‘pinchazos’ al poliducto

En las primeras horas de la madrugada de este lunes 14 de octubre se registró una nueva afectación al poliducto Sierra Sur, en el punto kilómetro 58, sector de Guaytacama, una de las arterias principales del transporte de hidrocarburos en el país. El mayor Gabriel Castillo, comandante del Grupo de Fuerzas Especiales 27, perteneciente a la Brigada de Fuerzas Especiales Patria informó que este incidente forma parte de una serie de ataques que han venido ocurriendo desde marzo hasta la fecha y que suman 23 perforaciones al poliducto en lo que va del año.

La frecuencia de estos actos ilícitos, según Castillo, ha causado importantes pérdidas económicas para el Estado ecuatoriano, además de representar un serio riesgo ambiental. “Lamentablemente, estos pinchazos al poliducto no solo afectan el recurso hidrocarburífero, sino también el medio ambiente”, afirmó. Explicó que las perforaciones se realizan durante la noche, aprovechando la oscuridad, en zonas de difícil acceso y con una topografía irregular.

Operativos se intensifican

Ante esta situación, las Fuerzas Armadas, a través del Grupo de Fuerzas Especiales y en coordinación con Petroecuador y la compañía de ductos del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, han intensificado las medidas de seguridad. El patrullaje en el poliducto se realiza de manera fija, móvil y aérea, con el fin de prevenir nuevos sabotajes y reparar las zonas afectadas lo más rápido posible. “Nuestra tarea es asegurar el área inmediatamente después de detectar una afectación y coordinar con los técnicos de Petroecuador para que procedan a la remediación tanto del ducto como del daño ambiental”, explicó Castillo.

En un trabajo conjunto entre Petroecuador y el Cuerpo de Ingenieros del Ejercito sanearon el poliducto. archivo

El oficial señaló que varios operativos se han coordinado con la Policía Nacional donde se han decomisado tanqueros de combustible con una capacidad de hasta 10mil galones, además han encontrado conexiones ilegales que transportaban el hidrocarburo, los que se han ubicado en sectores urbanos y rurales, incluyendo viviendas particulares. Aunque se han identificado a algunos responsables quienes han sido detenidos, las investigaciones y los procedimientos judiciales están en manos de la Policía Nacional y la Fiscalía.

Castillo hizo un llamado a la ciudadanía para que no se involucre en este tipo de actividades delictivas, que no solo perjudican los recursos del Estado, sino que representan un peligro para la seguridad pública y el entorno natural. “Es fundamental que la población colabore denunciando estos actos y comprendiendo los graves perjuicios que generan, no solo económicos, sino también ambientales”, puntualizó.

Derrame de combustible

La mañana de este lunes funcionarios de la oficina Técnica Latacunga del Ministerio de Ambiente Agua y Transición Ecológica (Maate) pertenecientes a la Unidad de Calidad Ambiental, en conjunto con los técnicos de Petroecuador realizaron una inspección técnica para la verificación de derrame de hidrocarburos (gasolina) del Poliducto Quito-Ambato, en el sector de Guaytacama, desde esta entidad no se ha dado a conocer mayores detalles sobre este tema. (GT)

