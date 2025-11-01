Expreso
Las gallinas de maduro es una delicia ancestral de la comunas peninsulares
Aperitivo. El bocado se cocina bajo tierra, en un hoyo caliente.JOFFRE LINO

La tradición de las gallinas de maduro perdura en Colonche y Manglaralto

Un manjar ancestral que resalta el sabor de pueblos peninsulares

En las comunas de Colonche y Manglaralto, en la provincia de Santa Elena, aún se mantiene viva la preparación de las tradicionales gallinas de maduro, un plato ancestral que forma parte del patrimonio gastronómico peninsular.

Esta delicia, que evoca la memoria de los abuelos y las celebraciones comunitarias, ha pasado de generación en generación como símbolo de identidad y arraigo cultural.

El nombre puede resultar curioso, pues la “gallina” en realidad no contiene carne de ave. Antiguamente, los pobladores reservaban las verdaderas gallinas para ocasiones especiales, como matrimonios, cumpleaños o festividades religiosas, y con el tiempo, el nombre se mantuvo para referirse a este exquisito preparado hecho a base de maduro.

Elaboración artesanal

Su elaboración es completamente artesanal. Los plátanos maduros se rallan finamente y se mezclan con canela y mantequilla, hasta obtener una masa suave y aromática. Luego, esta mezcla se envuelve cuidadosamente en hojas de plátano y se cocina bajo tierra, en un hoyo previamente calentado con abundante leña.

“El hueco debe estar muy caliente, con las brasas bien rojas; se dejan enterradas las envolturas toda la noche. Al amanecer se destapan y ya están listas las gallinas de maduro”, explicó Flora Suárez, comunera y conocedora de esta tradición culinaria.

