Las noches de Quevedo mueren ante los ojos de los comerciantes

Los tiempos cambiaron en la denominada Ciudad del Río, como se lo conoce a Quevedo; y uno de los mayores problemas por lo que no se ve a nadie en las noches es por la falta de seguridad que ronda en las calles.

Esto ha traído consigo algunas frustraciones en conductores de taxis, dueños de bares y restaurantes, que ahora ya no cuentan con el comercio nocturno normal como lo era hasta hace un par de años atrás en la que se veía movimiento para poder trabajar.

Así lo explicó Hugo Jiménez, quien es conductor de un taxi y se ha visto seriamente afectado de poder trabajar como lo hacía antes. Él rodaba hasta la madrugada en un ambiente normal y tranquilo, y ahora hasta máximo las 19:00 u 20:00, y se retira a su vivienda en el sector El Desquite.

¿Qué factores juegan en contra de la reactivación?

Para él, son dos factores los que hacen que no se quede laborando en las calles en horario nocturno: porque no hay carreras, ya que no hay comercio abierto y, por lo tanto, clientes; y porque en el sector donde habita es conflictivo, lo que hace que se retire temprano para no tener inconvenientes con antisociales que rondan la zona.

El centro está vacío por las noches. No se ve a las familias caminando ni gente comiendo. Reina el silencio.



Mélida Santos, ciudadana

“Es deprimente ver cómo ha muerto la economía en nuestra ciudad. Predominan las calles oscuras, el ambiente de inseguridad en los barrios y la falta de una política que ayude a mejorar esta situación”, expuso.

El toque de queda en la provincia de Los Ríos es otra de las cosas que preocupan a varios comerciantes, ya que de nada les sirve sacar sus fondas de comida si no tienen comensales.

Cerca del parque central ya no se ven familias. Todo está con candado y en las veredas no se ve tampoco a personas deambulando al llegar la noche. DANIEL VITE

En el caso de María Elena Burneo, dueña de un karaoke en la avenida June Guzmán, pleno centro de la ciudad de Quevedo. Es como que estuvieran reviviendo la pandemia. “No hay nadie deambulando”, lamenta.

La mujer indicó que no les queda de otra que luchar contra viento y marea ante estas disposiciones del Gobierno, sin embargo, asegura que a lo largo de varios toques de queda que se han venido registrando no se han visto los cambios esperados.

“Urge que se preste la respectiva atención a esta avenida principal, que se la ilumine, que se coloque seguridad y así la ciudadanía podría salir sin mayores problemas, por lo menos hasta las 22:00”, enfatizó Burneo.

Otras zonas afectadas por la inseguridad

Otro sector comercial que también ve los problemas del comercio nocturno es la Ruta del Río, considerada turística por el Municipio de Quevedo.

Allí existen cerca de dos kilómetros de locales que fueron divididos en norte y sur, los mismos que tenían áreas comerciales de comidas y bares, que ahora en su gran mayoría han apagado sus luces debido a que no hay las garantías necesarias para trabajar.

Antes había reuniones, fiestas en el parque, en el barrio, bares. Ahora en Quevedo solo hay miedo.



Gloria Peña, residente

En este sitio algunos dueños prefieren mantener el anonimato debido a que pueden existir represalias, ya que algunos han sido extorsionados. Por tal motivo muchos de los trabajadores han decidido cerrar sus puertas y esperar a que toda esta situación cambie.

"No podemos seguir trabajando bajo estas circunstancias, tenemos miedo. Miedo a que nos maten o ataquen a nuestras familias. Jamás pensamos vivir una situación así. Jamás", señaló uno de los comerciantes.

Comerciantes. Alegan ser víctimas de extorsiones y, ante la falta de respuestas y acciones, advierten, optan por cerrar sus puertas para resguardar sus vidas.

¿Qué acciones ejecutarán las autoridades para revertir la situación?

Por su parte, el gobernador de Los Ríos, Luis Martínez, asegura que están con toda la predisposición de trabajar para la seguridad de la ciudadanía, ya que se han enfocado con el bloque de seguridad para desarticular las bandas delincuenciales que operan en la zona.

“En la zona norte trabajamos con el Ejército y la Policía, ya que el modus operandi de las organizaciones delictivas se dedican a las extorsiones que mantienen en zozobra a la colectividad”, acotó Martínez.

Por su parte, el jefe del Grupo de Fuerzas Especiales # 26 Cenepa, Marcel Calderón, indicó que han desarticulado varias bandas que operaban con el tema de los secuestros en la ciudad, por lo que han detenido a sujetos considerados de alta peligrosidad. Enfatizó que así mismo esperan que los operadores de justicia se encarguen de aplicar la máxima pena para estos sujetos que han venido enriqueciéndose ilícitamente en esta ciudad.

No obstante, la ciudadanía no percibe ni estos controles ni la seguridad. “Aquí las autoridades dicen que hacen mucho, pero nosotros seguimos expuestos al miedo. Pasadas las 19:00, son pocos los que salen a caminar, a comer o a los parques. El espacio público muere. Es lo único que vemos y palpamos”, señaló Robert Cajas, habitante de Quevedo.

