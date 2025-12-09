Hay polémica en Riobamba por el uso de una obra sin entregar

Ciudadanos ocuparon una renovada pileta en el parque Guayaquil, aún sin estar abierta al público; hay diversas reacciones

Aunque el parque Guayaquil luce renovado actualmente, aún no ha sido entregado oficialmente al Municipio de Riobamba.

La rehabilitación del Parque Guayaquil volvió a encender las redes el último fin de semana. Aunque la obra aún no ha sido entregada oficialmente, la reformada pileta -pensada como un espacio ornamental- terminó convertida en una improvisada piscina donde varias personas se bañaron y jugaron en el agua.

Las escenas, registradas por ciudadanos, mostraron a familias enteras dentro de la estructura recién intervenida, lo que generó una inmediata división de opiniones en la ciudad.

De un lado, hubo quienes señalaron que se trataba de una falta de respeto a un espacio público que todavía está en proceso. “¿De qué sirve recuperar la ciudad si no aprendemos a cuidarla?”, se repetía en posteos que criticaban el uso indebido de una obra que aún no ha sido inaugurada. “Esto evidencia una falta de cultura y respeto por los espacios públicos y por el resto de ciudadanos”, manifestó Oswaldo Lema, riobambeño.

Otros cuestionaron el riesgo de dañar una estructura que costó recursos públicos y que debería entregarse en buen estado.

Pero también hubo voces que pidieron no exagerar. Algunos ciudadanos, como Leonardo Ruiz, consideran que la obra “va a devolver vida” al parque; y otros incluso defendieron a quienes ingresaron al agua argumentando que no había señalética ni personal municipal restringiendo el paso, y que la ciudad carece de espacios recreativos accesibles para todas las familias.

“En ningún lado dice lo que se puede o no hacer; no todos tienen la misma forma de ver, es dinero de todos, todos pagamos impuestos, solo disfrutaron del sitio”, expresó María Gunsha.

Alcalde de Riobamba: "Tampoco hay que insultar a quien quiere divertirse"

El alcalde Jhon Vinueza reaccionó al debate intentando calmar los ánimos. Recordó que, en otras ciudades del mundo, espacios con agua suelen ser utilizados por la gente para refrescarse. Adjuntó a su posteo varias noticias y fotos de personas en piletas recreativas y pidió evitar insultos hacia quienes ingresaron al agua.

“Esta pileta no tiene cables eléctricos, fuimos muy cuidadosos con ello; y si bien no es un lugar para bañarse, tampoco hay que insultar a quien quiere divertirse, alegrarse y ser feliz con el agua”, señaló.

Sus declaraciones, sin embargo, también generaron discusiones: ¿se debe permitir este tipo de uso antes de la entrega oficial?, ¿o se debe proteger la obra hasta que el Municipio verifique su estado final?

Ciudadanos ingresaron a la pileta del parque el último fin de semana. Aquello generó diversos comentarios. Captura de video

Rehabilitación del Parque Guayaquil: ¿cuánto cuesta esta obra en Riobamba?

La rehabilitación del Parque Guayaquil -que incluye la pileta, áreas verdes, glorieta, muelles y otros espacios renovados- asciende a un monto de 1’445.832,04 dólares, según los datos publicados en la web oficial del Cabildo. Aunque visualmente el espacio luce renovado, la recepción municipal todavía no se concreta.

Aún se sigue trabajando en la avenida y en los predios aledaños al estadio, que semanas atrás entraron en discusión con la Municipalidad de Riobamba. Este hecho revivió uno de los temores sobre el retiro de las mallas.

“Si eso ocurre en el parque, ¿qué asegura que se respeten las áreas aledañas al estadio?”, preguntó el ciudadano Ramiro Guerra.

Marco Miñaca, director de Servicios Municipales, señaló que disfrutar en familia es positivo siempre que exista un reglamento que evite daños, como el traslado de tierra hacia el agua.

