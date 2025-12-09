Expreso
  Cartas de lectores

Cartas de lectores | ¡Riobambeños decepcionados y frustrados!

La Sultana de los Andes sigue llena de huecos, zanjas y baches en la mayoría de arterias viales

Durante estos dos años y seis meses de la actual administración del Gobierno Municipal de Riobamba, la mayoría de ciudadanos habitantes del cantón sienten interminables frustraciones y decepciones, porque existían muchas expectativas sobre la gestión y trabajo que emprenderían desde el Concejo Cantonal, el alcalde y los 11 ediles; sin embargo, lo que más ha sobresalido ante la opinión pública han sido pleitos, enfrentamientos verbales, conflictos de intereses, pago de favores políticos, cuestionamientos y litigios legales, sumisión de intereses personales.

La Sultana de los Andes sigue llena de huecos, zanjas y baches en la mayoría de arterias viales. El sur de la urbe riobambeña, en su mayor parte, están en pésimas condiciones para el tránsito vehicular y peatonal. Los mercados y parques, sumidos en el abandono y la desidia municipal; la infraestructura de las unidades educativas antiguas, destruyéndose y deteriorándose.

Hablar del servicio de agua potable es recalcar que seguimos recibiendo el abastecimiento por pocas horas y cada mes con imprevistos incrementos en el valor por el consumo, sin justificación alguna. Para colmo, hay falta de planificación y organización en la recolección de basura, y con contenedores de desechos sólidos, malogrados y desmejorados. Para terminar, imperan el caos vehicular, el desorden y el irrespeto a las leyes de tránsito, ante la negligencia de la Dirección de Movilidad, Tránsito y Transporte del GAD Municipal de Riobamba.

Arturo Lara Noriega

