Estacionamientos públicos en Riobamba: alerta por posible concesión privada

Hay varios criterios ante propuesta de reforma; se tratará este miércoles 19 de noviembre en Concejo

Situación. Se plantean varios cambios con respecto a los estacionamientos en Riobamba. Hay diversos criterios.

El Concejo Municipal de Riobamba se prepara para reanudar este miércoles 19 de noviembre la tensa discusión en torno a la reforma del Sistema de Estacionamiento Rotativo Ordenado (Serot).

El proceso, destinado a modernizar la regulación de parqueaderos en la zona central, ha encendido las alarmas de la ciudadanía, transportistas y, especialmente, de los comisionistas que dependen de este servicio para su sustento.

La situación se discutirá en el Concejo Municipal de Riobamba

El punto de mayor fricción reside en varios artículos del proyecto de ordenanza sustitutiva que, según concejales y gremios, abren una vía legal para la delegación u operación del Serot a manos de la iniciativa privada.

La sesión extraordinaria del pasado 14 de noviembre evidenció la profunda división en el seno del Concejo. La propuesta busca actualizar el marco normativo del Serot, un sistema implementado en 2019 con una tarifa actual de 25 centavos por hora o fracción.

Para plantear la reforma, la administración tomó en cuenta varias condiciones: la necesidad de modernizar el sistema, como la digitalización, esto evitaría la falsificación de talonarios, o la entrega del costo directo al comisionista. Así como establecer requisitos mínimos para la operación, reforzar la fiscalización,y actualizar el marco legal.

Mientras el alcalde John Vinueza defendió la solidez del texto, instando a su votación para luego incorporar observaciones, la Comisión de Legislación y otros ediles han sido enfáticos en su rechazo a los artículos que mencionan la posibilidad de concesión.

La ciudadanía y los comisionistas se mantienen a la expectativa, esperando que la reanudación del debate se centre en la transparencia y en el impacto social que tendrá la reforma en un servicio clave para la movilidad del centro de Riobamba.

La modificación de la ordenanza del servicio del Serot podría autorizar la concesión a terceros. PATRICIA OLEAS

