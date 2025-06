Guano celebra el Corpus Christi con molletes y champús

En Guano, cantón de la provincia de Chimborazo, las tradiciones no solo se miran: se huelen, se saborean y se heredan. Durante Corpus Christi, el Pueblo Mágico se llena de flores, rezos, procesiones… y pan. Aquí, donde la fama de las cholas se mezcla con el aroma a leña, el champús y los molletes son mucho más que comida: son símbolos vivos de una fe que se comparte en familia.

En una de las panaderías más antiguas donde las paredes huelen a eucalipto y azúcar tostada, Denise Moreno amasa más que harina: da continuidad a una tradición de tres generaciones. Su abuela, Mariana Guamán, comenzó este legado. “Soy la tercera generación”, cuenta con orgullo. “Mi abuela hacía los molletes y el champús como lo aprendió de sus mayores. Siempre se preparaban para Corpus, como las guaguas en noviembre”.

El mollete es un pan especial, reservado solo para esta fecha. La masa lleva harina de trigo, huevo, anís, manteca, leche, azúcar y levadura. “Es como un pan de leche, dulce y muy suave”, describe Denise. Aún no lo prepara ella misma, pero conoce cada paso. “Representa el cuerpo de Cristo. Así me enseñó mi papá. Se come en Corpus, junto con el champús”.

No por nada, en estos días muchos niños celebran su Primera Comunión. El pan compartido toma entonces un significado aún más profundo. “Siempre ha existido esa conexión entre la comida y las fiestas religiosas”, reflexiona Denise.

El Corpus honra la eucaristía

El Corpus Christi se celebra sesenta días después del Domingo de Resurrección, honra la presencia de Cristo en la eucaristía. En los Andes, esta festividad fue incorporada en tiempos coloniales, fusionándose con antiguos rituales agrícolas. En la actualidad en Guano, esa mezcla se revela en lo simbólico del pan y el dulzor del champús, como ofrendas de gratitud por la tierra y la cosecha.

El champús, por otro lado, es una bebida densa y marrón que se cocina con leña, a fuego lento. Se elabora con harina de maíz blanco, mote en trozos, y jugo de frutas como piña, guayaba y naranjilla, endulzada solo con panela. “Es más sencilla que la colada morada. Tiene menos frutas, pero es muy especial. Me recuerda a mi infancia”, comparte Denisse.

Su abuela la ponía a elegir cada fin de semana: “¿Colada morada o champús, hijita?” Ella, sin dudarlo, elegía el champús. Lo hacía por el sabor, por los trocitos de mote y por la memoria que aún persiste como aroma tibio entre paredes.

Hoy, la panadería de Denise sigue ofreciendo molletes y champús cada domingo, aunque en la semana de Corpus Christi el horno no descansa. “Viene gente de lejos solo por esto. Personas mayores que quieren revivir ese sabor”, dice. “No se ve tanto como antes, pero mientras podamos, lo seguimos haciendo”.

