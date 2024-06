Esmeraldas: Una mujer fue baleada y lanzada al 'río de la muerte'

La tranquilidad de la parroquia rural Vuelta Larga, en el cantón Esmeraldas, fue interrumpida ayer por el hallazgo de una mujer, muerta con un disparo en la cabeza, en el río Teaone, cerca del barrio 2 de Febrero. La víctima, hasta el cierre de esta edición no identificada y vestida con una blusa roja y un short jean, yacía descalza en el lecho del río.

Alias Carapicho: capturan en Esmeraldas al presunto colaborador de Colón Pico Leer más

Un vecino, con voz temblorosa, dijo que no saben quién es ni cómo llegó. Aseguró que la víctima no era de la zona. El cuerpo se encontraba en medio del río, varado en un banco de arena. No estaba en estado de descomposición, por lo que los agentes que procedieron en el levantamiento sospechan que el crimen pudo haber ocurrido poco antes del hallazgo.

(Lo invitamos a leer: Cuerpos torturados y sin vida en el Río Teaone: otra crisis para Esmeraldas)

Moradores entraron al río a recuperar el cuerpo y entre cuatro lo llevaron a la orilla. Luego, Criminalística hizo la revisión.

La comunidad está conmocionada por los cadáveres encontrados en el río en lo que va del año. Según datos policiales, seis cuerpos han sacado desde febrero, tres de ellos solo en el mes de junio. “Vivimos con un temor que se renueva cada vez que el río entrega otro cuerpo, cada vez que la esperanza se ahoga en sus aguas”, dijo una residente.

Esmeraldas. Entre enero y junio de 2023 fueron asesinadas 220 personas. En el mismo período de 2024, la cifra es de 104.

Miedo en Esmeraldas por los índices de violencia

Dos personas capturadas en Esmeraldas, presuntos implicados en un asesinato Leer más

La violencia en Esmeraldas ha experimentado un repunte alarmante en las últimas semanas, lo que ha llevado a muchos a cuestionar la efectividad de las medidas de seguridad implementadas. “Es como si las bandas criminales estuvieran volviendo a Esmeraldas”, dijo Daniel Angulo, experto en seguridad.

(Lea también: Hallan un cuerpo humano flotando en el río Teaone)

Eso es corroborado por el teniente coronel Diego Velástegui, comandante de la subzona Esmeraldas, quien asegura que el delito podría estar migrando de otras zonas del país, donde está siendo reprimido por las fuerzas del orden. “La presencia militar y policial en Manabí y Los Ríos puede estar provocando una nueva migración criminal, y Esmeraldas está pagando el precio”, aseguró.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!