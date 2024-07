Esmeraldas: la muerte de una menor despierta el grito de justicia de familiares

La tarde del jueves 11 de julio de 2024, las calles del centro de Esmeraldas fueron escenario de una emotiva y enérgica marcha en memoria de Analía Mora López. Familiares, amigos y ciudadanos solidarios se unieron para exigir justicia por la muerte de la joven de 14 años, quien falleció a causa de una presunta negligencia médica en el Hospital Pediátrico Baca Ortiz de Quito.

(Te invitamos a leer: Préstamos Biess: no se requiere ser afiliado, ¿cómo acceder a ellos? )

Violencia en Manabí: Exagente de policía fue baleado e incinerado Leer más

Con carteles que rezaban “Justicia para Analía” y “La negligencia médica mata”, los manifestantes expresaron su dolor e indignación mientras recorrían las principales avenidas de la ciudad. Al grito de “Queremos justicia” y utilizando pitos y vuvuzelas, la marcha culminó en los bajos de la Gobernación de Esmeraldas, donde exigieron una respuesta de las autoridades. Analía Mora López ingresó caminando al Hospital Pediátrico Baca Ortiz el 2 de junio de 2024 para someterse a un procedimiento que, según los médicos, era poco invasivo y sin mayor riesgo.

Sin embargo, cuatro días después, el 6 de junio, falleció en el mismo hospital, dejando un vacío insuperable en su familia y amigos. “Me dijo que todo iba a salir bien, que no me preocupara. Oré para que así sea. Unos días después me dijeron que estaba grave. Era mi amiga, nos conocimos en la Unidad Educativa María Auxiliadora”, relató una de sus compañeras de colegio, visiblemente afectada.

La marcha de este jueves es solo el inicio de una serie de acciones que la familia Mora López y su comunidad están dispuestos a llevar a cabo. Luis Cheme / Expreso

Otra compañera agregó: “Pido justicia por mi amiga, es un ser humano, todos quienes la conocimos la apreciamos”. Anita López, madre de Analía, ha estado al frente de la búsqueda de justicia para su hija. “Estoy pidiendo justicia por mi hija, necesito que las autoridades intervengan. No vamos a descansar hasta que nos escuchen”, declaró Anita con determinación.

(Además: Gobierno denuncia al alcalde de Guayaquil por comercio irregular de combustibles )

Denuncia formal

50 policías llegan a Babahoyo para reforzar la seguridad Leer más

Desde la muerte de Analía, Anita ha enfrentado el rechazo del personal del Hospital Baca Ortiz, quienes le dijeron que “hay cosas que se escapan de sus manos”. Sin embargo, la familia ha decidido no quedarse callada y ha presentado una denuncia formal por homicidio culposo por mala práctica profesional. Sebastián Espinosa, abogado de la familia de Analía, ha sido claro en su postura.

“Son varios los casos que registran la muerte de menores en este hospital durante los últimos meses y que no han salido a la luz pública, porque uno de los abogados del hospital ha tomado como práctica común amenazar a las familias de los menores fallecidos. Con la valentía de mi patrocinada, buscamos justicia para Analía y las víctimas colaterales”, aseguró Espinosa.

(Sigue leyendo: ¿Cuánto cuesta el pasaje en bus de Quito a Guayaquil? )

La marcha de este jueves es solo el inicio de una serie de acciones que la familia Mora López y su comunidad están dispuestos a llevar a cabo hasta que se haga justicia. Analía, una joven con sueños y esperanzas, se ha convertido en un símbolo de lucha contra la negligencia médica y el sistema de salud que, según sus seres queridos, le falló en el momento en que más lo necesitaba. La comunidad se encuentra consternada con lo sucedido.

¿Quieres leer contenido de calidad? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!