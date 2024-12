Devotos confeccionan imagen de la Virgen de Guadalupe con bombones: ¿Dónde?

La fe y la cultura se unieron nuevamente en el cantón La Libertad, donde los peninsulares rinden tributo a la Virgen de Guadalupe. Un cuadro gigante con la imagen de efigie, confeccionado con bombones de distintos tamaños, fue la principal atracción de esta celebración.

Cada año en diciembre, los devotos elaboran un cuadro especial de la Virgen utilizando materiales comestibles. En ediciones anteriores se han empleado panes, caramelos y chocolates; sin embargo, este año destacaron con una obra artesanal hecha de bombones, que despertó gran admiración.

“El cuadro está precioso. Sin duda, la Virgen ha puesto su mano en quienes lo elaboraron. Yo quiero probarlo”, dice Lisbeth Rosales, una de las asistentes al evento.

Más allá del arte: un acto de fe

La preparación del cuadro no solo es un acto artístico, sino también una manifestación de fe que une a familias enteras en su elaboración. Los participantes aseguran que esta tradición no solo alimenta el espíritu, sino que también fortalece los lazos de solidaridad y unión entre los devotos.

Crece el fervor guadalupano en la península. Joffre Lino / Expreso

La obra fue bendecida por el sacerdote antes de ser compartida entre los asistentes. En total, se repartieron mil porciones de forma ordenada. “Le tengo mucha fe a la Virgencita. Cada vez que me enfermo, le pido que me sane, y siempre me escucha, por eso asisto a su fiesta”, expresa Carmen Borbor, de 70 años.

Desde hace 14 años, la Hermandad Virgen de Guadalupe organiza este homenaje, que inicia con un recorrido por las calles de la ciudad. En la procesión, los fieles acompañan la imagen de la Virgen entre cánticos y oraciones hasta llegar a la iglesia para la celebración de la misa.

El evento, cargado de simbolismo y devoción, se desarrolló en la iglesia matriz de la urbe peninsular y atrajo a cientos de fieles que participaron en un programa lleno de música, tradición y espiritualidad.

El cuadro elaborado con bombones de diferentes tamaños en honor a la virgen de Guadalupe en La Libertad. Joffre Lino / Expreso

FIESTA EN DIVERSAS COMUNIDADES

Uno de los momentos más esperados del evento es la serenata que los mariachis dedican a la Virgen dentro del templo. Los acordes de guitarras y trompetas llenaron el recinto, evocando la conexión cultural entre esta advocación mariana y las tradiciones mexicanas, ahora profundamente arraigadas en esta provincia peninsular.

“Ivett Gómez, una ferviente seguidora de la Guadalupana, destacó que la Virgen ha realizado numerosos milagros en esta provincia. Entre ellos, el más conmovedor fue la curación de un adolescente que sufría de cáncer, un testimonio que ha fortalecido aún más la devoción en la comunidad”, relató emocionada.

El homenaje a la Virgen de Guadalupe en la península no solo resalta la dimensión religiosa de la celebración, sino también el ingenio y creatividad de sus devotos. Año tras año, esta práctica religiosa se renueva y refuerza los lazos de identidad comunitaria

La fe guadalupana ha crecido en gran cantidad en el sector peninsular, en varias comunidades de las parroquias Julio Moreno y Colonche también se promueven celebraciones.

