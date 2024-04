Desesperación en familiares por choferes atrapados en la vía Riobamba-Bucay

Uno de los conductores toma medicina diaria pero desde el sábado no ha recibido el medicamento

Desde la medianoche del sábado dos buses de la cooperativa Latacunga están atrapados en diferentes lugares por los constantes deslaves registrados en la vía Pallatanga Bucay. Las dos unidades transportaban alrededor de 43 personas y cumplían la ruta Guayaquil-Bucay-Latacunga. La situación ha afectado gravemente a varias unidades de transporte, dejándolas varadas y poniendo en peligro la vida de quienes se encuentran a bordo.

Hasta las oficinas de la cooperativa de transporte interprovincial Latacunga llegó desesperada María Miranda, cuyo hermano se encuentra entre los atrapados, ella no puede ocultar la desesperación y al realizar la entrevista se desata en llanto. Ella describió entre lágrimas la angustia de saber que su familiar está en medio de dos deslizamientos, sin acceso a medicamentos ni alimentos básicos.

Su hermano es hipertenso y debe tomar medicamento diario y por el momento no ha tomado la medicina y espera que no haya efectos adversos.

La falta de información por parte de las autoridades ha generado frustración entre los afectados y sus familiares, quienes claman por una mayor cobertura y atención a esta emergencia humanitaria. “Por favor, yo les pido que nos ayuden, que les rescaten y los saquen de allá, por favor. Por todos, por todos los que están allá, no pueden salir para ningún lado” suplicó la mujer.

La única forma de comunicación que tienen es a través de un conductor de un taxista de la provincia quien se encuentra en el lugar. “Con él nos logramos comunicar, nos mantiene informados así de que él está desesperado también, nos manda mensajes que por favor le ayuden, que les lleven comida, no, porque ya les digo, están muy desesperados” aseveró.

Gloria Pila, propietaria de una unidad de transporte que está atrapada, indicó que ayer lunes 22 de abril fueron rescatados los pasajeros que se encontraban en cerca de los 10 buses interprovinciales que están atrapados. En el lugar había niños, personas mayores que ya no sabían qué hacer, no han tenido comida desde ahí, y desde ese día no tenían ninguna clase de ayuda.

Lo que saben es que desde Riobamba ya han enviado maquinaria para que vayan limpiando la carretera, creen que para que la maquinaria llegue al lugar donde están atrapados siquiera se demoraría alrededor de un mes porque está afectada la mesa de la vía.

Nos salvamos de morir



Luis Giovanni Ante, es controlador de un bus que cumplía la ruta Latacunga-Riobamba-Guayaquil en el turno de las 23:00, al momento que estaban por Pallatanga, al llegar a Chaguarpata se encontraron con un derrumbe por lo que la vía estuvo bloqueada y al momento de tratar de virar el bus para regresar a Latacunga fueron sorprendidos por un deslave.

“Estábamos dando la vuelta y se bajó el deslave, escuchamos un sonido fuerte, nosotros avanzamos de retro un poco, sino la unidad se iba todo para abajo” aseguró el oficial. Al ver esta situación los pasajeros se desesperaron y trataron de salir de la unidad por lo que rompieron los vidrios y saltaron las ventanas. El vehículo con daños pudo salir del lugar del deslave con la ayuda de la maquinaria que limpió la vía.

