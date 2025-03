Derrumbes y lluvias siguen causando estragos en dos cantones de Cotopaxi

Cotopaxi enfrenta una crisis debido a los constantes deslizamientos de tierra provocados por el invierno. En la parroquia Las Pampas, varios sectores han sido gravemente afectados, dejando a familias enteras sin hogar y destruyendo fuentes de trabajo.

Miriam Tapia, una ciudadana afectada, acudió a la Prefectura en busca de ayuda para su padre, Carlos Tapia, quien perdió su vivienda debido a un deslizamiento de gran magnitud. "Mi papacito se quedó en la calle y perdió todo", relató con angustia. Actualmente, él se encuentra refugiado en la casa de su suegra, mientras espera una solución.

El área afectada no solo incluye la finca de la familia Tapia, sino también propiedades vecinas. "El derrumbe comenzó en la finca de mi papá y se llevó todo a su paso", explicó Miriam. Además, señaló que las autoridades han monitoreado la situación con drones y fotografías, pero hasta ahora no han dado una respuesta concreta. "Sigue bajando la tierra, es un derrumbe continuo", enfatizó.

Carlos Tapia, de la tercera edad y con discapacidad, ha sufrido un golpe emocional devastador tras perder su hogar y su sustento de vida. Según su hija, "mis hermanos me dicen que está en una tremenda depresión, no come, solo llora".

La familia espera la gestión de un terreno para que pueda ser reubicado y recibir apoyo del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi), que se ha comprometido a construirle una vivienda si se consigue un lugar seguro.

Oscar Monge, alcalde de Sigchos, confirmó que el impacto del invierno ha sido grave en varias zonas del subtrópico de Cotopaxi. "En San Pablo de Anguila hubo un deslave enorme que se llevó un trapiche, los cañaverales y dos casas que están a punto de colapsar", informó. Aseguró que tres familias ya han sido evacuadas y están albergadas con parientes.

El alcalde también mencionó que las vías han sido afectadas significativamente, impidiendo la movilidad de los habitantes. "Tenemos problemas en las vías secundarias y de tercer orden. El derrumbe en San Pablo ha tapado completamente las carreteras y no hemos podido despejarlas debido al lodo acumulado", afirmó.

Otra preocupación latente es el crecimiento del embalse del río Toachi, que ya ha sobrepasado un puente peatonal construido por la comunidad. "El caudal ha subido más de lo previsto y está erosionando los costados del terreno. Si continúa así, podríamos enfrentar un desastre mayor, incluyendo la pérdida de viviendas y hasta vidas humanas", advirtió Monge.

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal se reunirá para evaluar la situación y coordinar acciones con la Prefectura de Cotopaxi y otras entidades gubernamentales.

Un deslave registrado en Las Pampas, provincia de Cotopaxi, dejan sin hogar ni terreno a pobladores. CORTESÍA

Falta de recursos y necesidad de intervención estatal

Monge reconoció que el Municipio enfrenta limitaciones económicas y que algunos proyectos deberán ser suspendidos para atender la emergencia. "Si es necesario, redirigiremos fondos destinados a estudios de obras para cubrir la emergencia invernal", indicó. Además, enfatizó que se requiere maquinaria para despejar las vías y permitir el acceso a las comunidades afectadas.

El alcalde hizo un llamado al Gobierno Nacional para que intervenga en la crisis, especialmente en la zona de Praderas del Toachi, donde el embalse de la hidroeléctrica Toachi-Pilatón amenaza con desbordarse. "Si el nivel del agua sube un metro más, podríamos enfrentar un desastre natural de grandes proporciones", advirtió.

Emergencia invernal en Guasaganda: colapso de puente y vías afectadas

La parroquia de Guasaganda, en La Maná, enfrenta serias afectaciones debido a las fuertes lluvias de la temporada invernal. Omar Pazmiño, presidente de la Junta Parroquial, informó sobre la crítica situación que atraviesa la comunidad, con colapsos de infraestructura y desbordamientos de ríos que han dejado a varias familias en riesgo.

Uno de los principales problemas registrados es el colapso total de un puente en la zona. Además, sectores como La Playa y Capilla Chico han quedado incomunicados debido a la crecida de los ríos. En San Antonio, que también sufrió el desbordamiento de un afluente, resultaron afectadas entre 10 y 12 viviendas. Sin embargo, las autoridades locales han trabajado para mitigar los daños y restablecer la normalidad en la zona.

"Las familias no fueron evacuadas, han permanecido en sus hogares", explicó Pazmiño.

