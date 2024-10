Iván Cajamarca, el cuencano que busca la eutanasia

“Estoy en paz con Dios y sé que a donde iré estaré junto a él”. Con esta frase, Carlos Iván Cajamarca Déleg, cuencano de 50 años, espera al día de su muerte. Él ha iniciado el trámite legal para que, a mediados de diciembre, aproximadamente, le practiquen la eutanasia.

Esta decisión la tomó luego de que, a inicios de octubre de este año, los médicos lo desahuciaran debido al cáncer que inicialmente afectó al hueso de su cadera y que hoy se extendió por todo su cuerpo.

“Hablar de la muerte no me asusta. Estoy tranquilo y cien por ciento consciente de lo que va a pasar. Sé que mi cuerpo se quedará y mi alma se irá junto a Dios”, cuenta a EXPRESO, que accedió a su vivienda situada en Challuabamba, al noroeste de la ciudad de Cuenca.

Una vida entre los deportes y bienes raíces

Una casa amarilla, con las vigas de madera vista, una distinción muy propia de sus proyectos constructivos por los cuales es reconocido su trabajo. Durante su trayecto de vida se convirtió en un empresario importante en el ámbito de la construcción de casa de campo y cabañas, y en el mundo de los bienes raíces en la capital azuaya.

Hoy, Iván lucha contra un cáncer que se manifestó con los primeros síntomas en 2022, sin embargo, estos indicios fueron confundidos por Iván como un efecto de los más de 15 años que llevaba corriendo maratones y escalando cumbres. Pruebas de ello son las decenas de medallas y fotografías que adornan la chimenea y paredes de una pequeña sala de su hogar. Cada una cuenta parte de su historia de vida que se truncó tras el diagnóstico.

Mira con felicidad los recuerdos de su vida. Decenas de medallas de las carreras y maratones que corrió durante más de 15 años. Claudia Pazán

Recuerda que los dolores comenzaron hace dos años, aproximadamente, pero que nunca los tomó muy enserio. “Hice terapias de rehabilitación, masajes y hasta me colocaban antiinflamatorios. Nunca me hice ver con un especialista”, comenta.

El tiempo pasó entre una y otra sesión de masaje para el supuesto dolor muscular, hasta que en octubre de 2023 decidió visitar a un médico especialista y este le practicó una serie de análisis y tomografías. “Las enfermeras estaba preocupadas cuando vieron los resultados. Pregunté qué tengo y me respondieron que ‘el médico debe darle el diagnóstico’”. Así cuando Cajamarca entró al consultorio del médico, quien además es su amigo personal, escuchó “tienes cáncer terminal tipo cuatro”.

“No podía creerlo. La primera semana fue muy dura y me costó asimilar esta nueva condición que me tocaba enfrentar. Pero decidí que esto lo iba a superar y que lucharía hasta el último”, aseguró. Iván hasta el momento se ha practicado 10 sesiones de quimioterapia, y en abril, cuando le aplicaron la novena el cáncer aparentemente cedió y los síntomas desaparecieron, tanto así que hasta retomó su vida deportiva con salidas al Cajas.

Sin embargo, en los primeros días de octubre los dolores volvieron y con mayor intensidad, al punto de dejarlo postrado en cama. Fue entonces que nuevamente le practicaron análisis y tomografías para saber qué sucedía. La noticia fue que el cáncer había hecho metástasis y ahora tenía en el estómago, en el páncreas y en otros tejidos del cuerpo.

Una muerte digna

Iván relata que en aquel momento los médicos lo desahuciaron, recetándole medicina paliativa para el dolor para que tenga una muerte digna. Ese día fue cuando expresó a sus médicos que se aplicaría la eutanasia ya que las opciones de medicina paliativa o de conectarlo a vida artificial “no son las mejores formas de dejar mi cuerpo”. “Yo no quiero vivir así. Siento que me voy a ir y sé que me iré a un lugar muy bueno. Yo creo en Dios de amor y de paz”.

El retrato de sus hijos lo acompaña en uno de los rincones de su hogar. Ellos respetan su decisión de morir. Claudia Pazán

Iván está convencido que su vida ha sido para romper paradigmas. “Salir de la extrema pobreza en la que nací y haberme convertido en un empresario exitoso y ahora decidir la forma en cómo quiero dejar este mundo, marcará la historia que mis nietos contarán de mí”.

Este hombre asegura que, aunque siente un poco de miedo, no se deja embargar por la incertidumbre de cómo será el día de su muerte. Conoce que existen varias formas de practicar la eutanasia, pero dice que la más común es con una inyección. Y pese a este miedo, asegura que se ha concentrado en crear una lista de 20 cosas para hacer hasta que llegue la fecha.

En la lista ya ha enumerado ocho y la más reciente en cumplir fue correr su última carrera y participó el pasado domingo en los 6K que organizó el Cuerpo de Bomberos de Cuenca por su aniversario institucional.

Iván está decidido a vivir lo mejor que pueda en estos últimos meses y disfrutar de la compañía de los suyos “sin que ellos deban verme deteriorado, sin fuerzas y totalmente dependiente de ayuda”. “Este tiempo ha sido muy difícil para mis hijos, para mis nietos y para mis hermanos. Todos han estado cerca, pendientes. Pero mis fuerzas se van acabado y no quiero que ellos también se vayan apagando conmigo”, explica Iván.

El proceso legal para su eutanasia avanza y aguarda la cita con el médico psiquiatra para su valoración. Luego de esto le deberán fijar la fecha para lo que él llama “muerte digna”.

