Noboa viajará a Brasil para asistir a foros sobre economía y cambios climáticos

El presidente Daniel Noboa, viajará a Brasil del 22 al 23 de noviembre de 2024, acompañado por la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld, y la secretaria de Comunicación, Irene Vélez. El motivo de su visita es participar en diversos foros enfocados en el cambio climático y las energías renovables.

A través de un decreto ejecutivo, el mandatario declaró en comisión de servicio a las funcionarias, y un comunicado de la Presidencia precisó que la agenda presidencial se cumplirá en São Paulo.

NOBOA ACUDIRÁ A FOROS DE ECONOMÍA Y ENERGÍA RENOVABLES

Según un comunicado de Presidencia, Noboa participará en foros como The Investment Case for Low-Carbon Renewables (El caso de la inversión en energías renovables bajas en carbono), The Economics of Neopopulism (La economía del neopopulismo), Building the Bank of The Future (Construyendo el banco del futuro) y Climate-Proofing the Economy (Asegurando la economía a prueba de cambio climático).

La salida del primer mandatario hacia São Paulo está programada para las 09:30 del martes 22 de noviembre. Durante su estancia, también está prevista una reunión con Michael Bloomberg, exalcalde de Nueva York, así como la participación en una conferencia de Katherine Tai, representante comercial de Estados Unidos. Sin embargo, la agenda difundida por la Presidencia de Ecuador no incluye reuniones con autoridades del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

Conoce la agenda oficial del presidente @DanielNoboaOk en Brasil del martes 22 y miércoles 23 de octubre. #EcuadorEnBrasil2024 🇪🇨🇧🇷 pic.twitter.com/uwzah41ysv — Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) October 21, 2024

