La comunicación, el reto de los gobiernos

Indomable. Así se ha vuelto gestionar la comunicación gubernamental del presidente Daniel Noboa y de los exmandatarios Guillermo Lasso y Lenín Moreno. Las falencias, aunque reconocidas, se han vuelto un espacio cómodo de excusas, más que una oportunidad para mejorar, sostienen analistas.

Precisamente, el consultor político Decio Machado destaca que los tres últimos gobiernos (Lenín Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa) intentan justificar sus falencias en política pública y capacidad de gestión, situando todo en el marco comunicacional.

“La premisa es si no se gobierna bien, no se comunica bien. Y esto no tiene que ver con la ideología, sino con la eficacia de los gobiernos. Hay gabinetes que desconocen de la gestión de lo público, del manejo del sistema de compras públicas del Estado o de las lógicas de fiscalización de la Contraloría. No es igual que lo privado, no es como manejar un ingenio azucarero o un banco”.

Otra es la posición de Juan Fernando Flores, exasambleísta y exconsejero del gobierno de Guillermo Lasso, quien repite la tesis de que en su caso les faltó comunicar. “Eso provocó desinterés y desconexión con la gente, que nos vio como un gobierno ausente y repercutió en el plano político, ya que nos decían que no hacíamos nada”, comenta.

Sin embargo, Flores le da la razón a Decio Machado. Acepta que la gestión en el sector privado y en el público son completamente diferentes. “Si hay una urgencia, se compra de manera inmediata; eso no se puede hacer en el Gobierno. Nosotros adquirimos las 186 ambulancias que Noboa entregó; igual pasó con las viviendas”.

En cuanto a Noboa, Flores opina que “el problema es de inexperiencia”. Algo irónico señala que quizás su problema sea comunicar demasiado. “La Presidencia compartió un video sobre las siete mujeres que se sonrojaron con Noboa. En un punto, los videos causaron risa, pero ya la situación golpea en el día a día; los apagones afectan en el bolsillo. La indignación aumentará más en 15 días”.

Para Decio Machado, los gobiernos usan a la Secretaría de Comunicación como chivo expiatorio. Por ejemplo, el consultor critica que Noboa se haya presentado en su última comunicación sonriente, en una situación dramática, que ha causado dificultades a comerciantes y que agudizará la inseguridad. “Los analistas en materia de energía comentan que lo dicho por el presidente no se corresponde con la realidad de Coca Codo Sinclair, que cada vez tiene menor capacidad... La política pública no es caer de rodillas y rezar para que llueva”.

Para Machado, “el Gobierno busca patear la pelota para adelante, busca que en la crisis, con el parque termoeléctrico sin funcionar, se alineen los planetas para que llueva. Es jugar al azar, no política pública”.

Caroline Ávila, académica y especialista en comunicación estratégica y gubernamental, anota que en este minuto, lo prioritario es comunicar certezas sobre la crisis. “El régimen se ha esforzado mucho en responsabilizar de los apagones a San Pedro, a Correa y a otros gobiernos y al sabotaje de la exministra Arrobo”.

La credibilidad de Daniel Noboa

“Todos son culpables, menos ellos”, dice, desde Cuenca. Y señala que hay que revisar el manual de gestión de crisis, pues ya hay un problema con la credibilidad de la voz presidencial.

Asimismo, Ávila recuerda que el lunes pasado, el presidente decidió hablar sobre el narcotráfico y no sobre la energía, para desviar la agenda temática. Solo se necesitaron dos exes (tuits) para poner en entredicho su afirmación de que en Ecuador existirían unas 2.000 hectáreas de cultivos de coca.

¿El problema de Noboa es de comunicación? Carolina Ávila responde citando a Mario Riorda, consultor argentino, experto en comunicación política. “Él dice que primero hay que gobernar y luego pensar en comunicar”. Entonces, la académica concluye que es imposible que la culpa sea exclusiva de la comunicación, cuando una administración registra crisis.

“Viste lo que pasó con Roberto Izurieta (primer secretario de Comunicación de Noboa). No se puede esperar que la espuma de cerveza se sostenga. Cuando hablamos de errores de comunicación, por lo general, son errores de gestión”, apunta.

Una estrategia para encarar crisis

Wendy Reyes, última secretaria de Comunicación de Guillermo Lasso, citando a un politólogo español, recuerda que todo comunica, pero que a la vez todo debe anclarse a una estrategia, ya que la ciudadanía espera la mayor información posible.

“Ningún gobierno podría decir cuándo va a llover, pero frente a predicciones de expertos, la gente quiere saber cuál será el paso a paso que emprenderá. Claro, también busca conocer por qué no se hicieron acciones en este año. Hay que enfrentar eso”, comenta Reyes, quien escribe un libro sobre su paso por la Secretaría de Comunicación. Dice que como le pasó a Lasso, hay que sortear presiones políticas “que buscan hacer todo más grande”.

