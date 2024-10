Cortes de luz en La Aurora: Comunidad sufre apagones irregulares

En la parroquia urbana de La Aurora, en Daule, los cortes de luz han sido irregulares, tanto en su inicio como su término. Esta situación ha generado la indignación de sus habitantes, quienes planifican sus actividades en base al cronograma que ha dictado la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL).

Pese a las constantes denuncias de la ciudadanía, este 3 de octubre se presentaron de nuevo estas demoras para el regreso de la energía. Los ciudadanos que tenían cortes desde las 00:00 hasta las 04:00 vieron que el flujo eléctrico volvió a partir de las 09:00, cinco horas después del tiempo estipulado por las autoridades.

Tiempo promedio de las demoras

En promedio, los habitantes de la parroquia indican que los apagones comenzaban entre 15 y 30 minutos después de lo previsto, y el servicio tardaba en regresar entre 10 y 20 minutos. Sin embargo, la demora de este día causó un mayor nivel de enojo entre los moradores.

“No fueron 10 ni 30 minutos lo que tardaron, sino cinco horas completas. Yo hago teletrabajo y, por toda esta situación, debo levantarme más temprano para iniciar mi jornada. Ahora pasa que no cumplen y, por ese chiste, perdí un día de trabajo. Mis jefes me están pidiendo que lo reponga, ya sea trabajando el fin de semana o haciendo una hora extra por los próximos ocho días”, relata Rafael Mendoza, quien habita en Villas del Rey.

Asimismo, Denisse Arroyo, residente de la urbanización Santa María de Casa Grande, indica que este corte no le permitió cocinar ni planchar la ropa para ella y sus hijos.

“Mandé a mis hijos sin lunch y solo con cereal como desayuno; tuve que mandarlos al expreso con dinero porque no había cómo. Yo tengo cocina eléctrica, así que, si se va la luz, debo ver cómo me las arreglo. Para colmo, tuve que ir al trabajo con la ropa toda arrugada; me veía impresentable, ¡qué vergüenza!”, comenta Arroyo.

Ahora, la comunidad se mantiene atenta a que el siguiente horario, que empieza a las 14:00 y termina a las 19:00; exigen que CNEL cumpla con lo que ha estipulado.

“El 30 de septiembre, que fue el cumpleaños de mi hija, no pude celebrarlo hasta las 19:30, que recién regresó la luz. A los de CNEL ya se les ha hecho costumbre hacer lo que les da la gana, sin importarles lo que piensen los usuarios”, comenta Ingrid Moncayo.

