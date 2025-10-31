Colada morada, ferias y conciertos: agenda del Sol de Noviembre en Ambato

Ambato da la bienvenida a noviembre con una agenda vibrante que combina arte, gastronomía, música y tradición. Bajo el lema del Sol de Noviembre, la ciudad celebra más de 80 eventos gratuitos que buscan fortalecer la identidad cultural tungurahuense y atraer visitantes de todo el país. Desde ferias productivas y festivales folclóricos hasta recorridos gastronómicos y exposiciones florales, la capital de Tungurahua se convierte en un epicentro de cultura viva y alegría familiar.

La agenda festiva arrancó el pasado 29 de octubre con la Mega Colada Morada. Para el 31, se inaugurará el Festival Internacional del Folclore y el Festival Internacional de Baile en Pareja.

Feria de Chocolate

El 1 y 2 de noviembre la ciudad vivirá un fin de semana familiar con la Feria del Chocolate y el Festival Nacional de Títeres en el Jardín Botánico Atocha – La Liria, mientras el Parque de la Familia acogerá la Mega Expo Feria Finados 2025.

Entre el 2 y 4 de noviembre, el programa incluye 'El Arte se Toma los Parques' y la tradicional Ruta del Pan y la Colada Morada en Atocha, Pinllo e Izamba. Además, el Festival de las Flores 'Sembrando Memoria' llenará el Parque Montalvo con coloridas exposiciones hasta el 5 de noviembre.

Entre otros eventos, se dará la Feria Productiva y Artesanal de Quisapincha (19 al 23); el Urbanverse Fest Guaytambito (20); y conciertos para todos los gustos, desde orquestas de instrumentos andinos hasta jazz y rock sinfónico.

Principales actividades del Sol de Noviembre 2025

Mega Colada Morada – 29 de octubre, apertura de las festividades.

Festival Internacional del Folclore – 31 de octubre, con grupos nacionales e internacionales.

Festival Internacional de Baile en Pareja – 31 de octubre, en espacios culturales del centro.

Feria del Chocolate – 1 y 2 de noviembre, en el Jardín Botánico Atocha – La Liria.

Festival Nacional de Títeres – 1 y 2 de noviembre, programación infantil y familiar.

Mega Expo Feria Finados 2025 – del 1 al 3 de noviembre, en el Parque de la Familia.

Ruta del Pan y la Colada Morada – del 2 al 4 de noviembre, en Atocha, Pinllo e Izamba.

Festival de las Flores 'Sembrando Memoria' – del 2 al 5 de noviembre, en el Parque Montalvo.

Feria Productiva y Artesanal de Quisapincha – del 19 al 23 de noviembre.

Urbanverse Fest Guaytambito – 20 de noviembre, con música urbana y arte joven.

Conciertos temáticos – durante todo el mes, con presentaciones de jazz, rock sinfónico y orquestas andinas.

