Babahoyo: calles destruidas, el problema de cada invierno en la parroquia Barreiro

Las calles del sector Barreiro Nuevo, perteneciente al cantón Babahoyo, se encuentran en condiciones deplorables tras las intensas lluvias registradas durante el último invierno.

El asfalto se desprendió en varios tramos, formándose algunos baches de gran tamaño, donde el agua permanece estancada, generando malos olores y afectando el bienestar de los habitantes.

Esta zona de la parroquia Barreiro, en Babahoyo, no solo registra el impacto climático, sino también el abandono institucional. Así lo denuncian moradores que llevan décadas residiendo en el sector y que hoy sienten que sus necesidades han sido ignoradas por las autoridades.

María Vera, quien vive hace más de 30 años en Barreiro Nuevo, recuerda que, durante la administración del exalcalde Julio Tuma, se construyó un muro para el acceso a sus hogares.

“Antes de eso teníamos que salir alquilando canoas, pero gracias a ese muro la situación cambió. Luego, en el primer periodo del prefecto Johnny Terán, se logró el asfaltado de ese muro, pero desde ahí no ha llegado ni una sola obra más”, relató la moradora.

El panorama cambia con cada estación del año, pero esta vez el nivel de inundación superó las expectativas de los residentes.

La vía, que además sirve de paso constante para volquetas cargadas con material pétreo provenientes de la parroquia La Unión, se ha ido hundiendo por el peso y la frecuencia de estos vehículos. Y es que, precisamente, ese tráfico pesado ha terminado por fracturar el pavimento, sumando además el deterioro de las aceras.

Clara Alvarado, otra moradora con 35 años habitando en la zona, lamentó que, tras el invierno, no hayan recibido atención por parte de las autoridades. “Pagamos más por los predios, nos cobraron por una nueva vía, pero para nuestro barrio no hay nada. Es como si no existiéramos”, denunció.

El sector Barreiro Nuevo tiene aproximadamente 1500 habitantes. TATIANA ORTIZ FRANCO

Hay problema sanitarios también en el sitio

A la situación se suma un problema sanitario. Manuel Sánchez, otro lugareño afectado, indicó que otra molestia son los olores nauseabundos que emanan del agua estancada en el enorme bache frente a su domicilio. “Cuando pasan los carros grandes, el agua se remueve y el olor es insoportable. Para salir en mi vehículo tengo que darme la vuelta por la parte más seca”, dijo indignado.

El alcalde Gustavo Barquet se refirió al tema, señalando que la problemática inicia en un alcantarillado construido en otra administración y que, según él, ya no sirve. “¿Qué tengo que construir uno nuevo? Sí, porque no quiero que los habitantes de Barreiro vivan en esas condiciones. Asfaltar todo cuesta casi dos millones de dólares porque no lo hicieron bien hace cinco años”, puntualizó el burgomaestre.

