Buena Fe, en zozobra por las extorsiones

Un nuevo panfleto prendió las alarmas de las autoridades que están investigando de qué se trata esta amenaza. En una unidad educativa sujetos desconocidos dejaron panfletos con mensajes amenazantes y dirigiéndose a la directora de la institución.

El papel hacía referencia de que tienen que pagar la cuota de cuatro mil dólares mensuales con el objetivo de que no les llegue a pasar nada a los estudiantes. Si no lo hacen se atendrán a las consecuencias.

El mensaje puso los pelos de punta a los directivos, quienes no se quisieron referir al tema por temor a represalias y se conoció extraoficialmente que la directora habría abandonado el cargo hasta poder obtener resultados por parte de las autoridades.

En el cantón Buena Fe, en Los Ríos, el Distrito de Educación no se ha referido a este tipo de amenazas ya que indican que no están autorizados para referirse al tema.

Sin embargo, hasta el momento hay siete unidades educativas que se mantienen trabajando de forma virtual para evitar cualquier eventualidad de la cual han sido objetos de amenazas.

Esta medida cambiaría a partir del 5 de junio, que está previsto que los docentes regresen a clases presenciales.

Por su parte el analista de seguridad ciudadana del Municipio de Buena Fe, Rolando Barros, expresó que se han dotado de varios implementos para salvaguardar la integridad física de los habitantes. Según la entidad, se ha hecho una inversión de 300 mil dólares aproximadamente en la adquisición de motocicletas, drones y cámaras inteligentes.

Las autoridades policiales no se han pronunciado al respecto ya que todo estaría bajo investigaciones sobre quiénes serían los que están detrás de los panfletos. El jefe de la subzona Los Ríos, Renan Miller, indicó que están dando duros golpes a la delincuencia. Aseguran que han detenido a sujetos y por ende “hay represalias por parte de algunos antisociales”.

La ciudadanía, sin embargo, lo que quiere es paz. “No sé si están agarrando o no a los criminales, si actúan por amenaza o para intentar frenar el control; pero lo que queremos es más. Que no lastimen a nadie. La situación está fuera de control”, mencionó una ciudadana que solicitó que no se publique su nombre.

