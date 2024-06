Babahoyo: La avenida Malecón 9 de Octubre, intransitable, ruidosa y sucia

Cada fin de semana la avenida Malecón 9 de Octubre, del cantón Babahoyo en Los Ríos, se vuelve intransitable debido a la cantidad de vehículos que se estacionan en los exteriores de las licorerías y colocan música a alto volumen.

La ‘mini farra callejera’ generalmente empieza a las 20:00 del viernes desde la calle Flores, pasando la Olmedo, hasta llegar a la Mejía. En este tramo, hombres y mujeres se reúnen a ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública sin restricción alguna. También lo hacen entre las calles Eloy Alfaro y Rocafuerte, sobre la misma avenida Malecón. El panorama es el mismo en la avenida 10 de Agosto, desde la calle 9 de Noviembre hasta Rocafuerte.

Frente a este escenario, que ha dado cabida a una serie de reclamos, ciudadanos como Raúl Cepeda exigen sanciones. “No hay control de ningún tipo y por ello la ciudadanía hace lo que mejor le parece”, expresó.

El pasado 22 de junio hubo un operativo de control en el que se constató el problema denunciado. Tatiana Ortiz

El 22 de junio anterior, en respuesta a los reclamos, la Alcaldía de Babahoyo realizó un operativo para retirar a los conductores que hacían de la calle una fiesta y confirmar si los negocios tenían sus papeles en regla. Así se confirmó que muchos trabajan sin los permisos de las patentes y uso de suelo.

La Municipalidad alegó además que en la ciudad está vigente una ordenanza que prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos. La sanción por incumplir la norma establece el pago del 10 % de un salario básico unificado o 20 horas de trabajo comunitario.

Para la ciudadanía, “evidentemente la penalidad y los controles no se cumplen o son escasos”. “Si fueran regulares, estas calles no serían un caos. Los carros no pueden pasar; tampoco los peatones, las familias, personas con movilidad reducida. Los infractores se adueñan de todo y el Municipio lo permite, es la verdad”, sentenció Martha Escandón, residente de la zona.

Para conocer si se está aplicando la ordenanza y cuántas sanciones en lo que va del año se han emitido, EXPRESO solicitó una entrevista con el director municipal de Justicia y Vigilancia, Héctor Alvarado, pero hasta el cierre de esta edición no fue concedida.

