Babahoyo: el alcantarillado nunca llegó a la ciudadela 4 de Mayo

La obra fue construida, pero familias no pueden conectarse a la red

Las aguas estancadas en los sumideros y el fuerte hedor que emanan son los problemas que aquejan a los habitantes de la ciudadela 4 de Mayo, en el sector Barreiro Nuevo, de la parroquia Barreiro, en Babahoyo. El malestar en los habitantes radica en la falta de un alcantarillado pluvial y sanitario que permita evacuar las aguas lluvias y mejore la calidad de vida de los residentes.

Franklin Hernández, morador del lugar, declaró que en el sector anteriormente ya se hicieron obras como asfalto de aceras y construcción de bordillos, pero que lo más importante aún no se cumple. “Dicen que las tuberías ya están bajo tierra, pero no podemos conectarnos porque no funciona y así han pasado muchos años, sin que nadie haga nada por solucionarlo”, mencionó.

En ese sector funciona la Unidad Educativa Abdón Calderón y tampoco cuentan con el servicio. Las calles están dañadas debido a que recientemente parte del asfalto fue removido para la instalación de una nueva red de tubería para el agua potable.

Zenaida Contreras, quien habita hace más de 14 años en el lugar, mencionó que siguen a la espera de las promesas de las autoridades. “Mire cómo dañaron las calles y las veredas, pero hasta la vez vienen a arreglar. El polvo se levanta, por lo que tenemos que andar echando agua a cada rato”, agregó.

Rómulo Vera, otro morador, se quejó por el mal olor de las aguas estancadas que provienen de las viviendas cuando están lavando la ropa. El habitante mencionó que les resulta difícil vivir en esa situación, por lo que piden a la nueva autoridad municipal atender el pedido. “Por aquí solo vienen cuando quieren el voto y después ni se los conoce”, se quejó.

La respuesta de las autoridades

En una entrevista radial, el alcalde de Babahoyo, Gustavo Barquet, sostuvo que el inconveniente con el alcantarillado está en Barreiro Nuevo y el sector Nueva Esperanza, de la parroquia El Salto. “Tenemos que ir a ver qué pasa porque el alcantarillado no está funcionando, la obra fue construida, pero los habitantes no pueden conectarse. Estamos investigando”, explicó.

El burgomaestre también mencionó que hay aceras inservibles que tienen poco tiempo de haber sido construidas. “En Barreiro cambiamos la red de agua potable, ahora hay que confirmar qué pasó y solucionarlo”, alegó.

Según los archivos de prensa municipales, la obra fue construida en la administración de Kharla Chávez, pero no fue entregada por el contratista al Cabildo. Desde entonces se mantienen los trámites legales que hasta ahora no han sido solucionados.

