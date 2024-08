El peatón se quedó sin un área segura para caminar en el malecón de Babahoyo

Los habitantes están cansados. “Ya no puedo salir a caminar porque no sabes en qué momento aparece una moto mientras uno realiza ejercicios, hacen lo que les da la gana”, reaccionó Thalía Moreno frente a la incomodidad que le genera ver como los motociclistas se adueñan del malecón peatonal, que va desde la calle Juan Montalvo hasta la ciudadela El Mamey, en Babahoyo.

La ciudadana dijo no saber a dónde acudir para que prohíban el acceso de motocicletas al sitio, diseñado exclusivamente para que realicen ejercicios o paseos en familia. Sin embargo, todo el día se ve a las motos desfilando en caravana. “He querido poner un rompevelocidades, estamos en riesgo todos los peatones, todos los días y a cualquier hora”, explicó.

La ciudadanía exige medidas drásticas

Para Nicole Echeverría, quien a diario visita el lugar en compañía de sus padres, ambos adultos mayores, urge que las autoridades de control sancionen a los conductores. "Todos saben que el sitio es peatonal, la ruta es estrecha; caminamos por ahí a veces empujando sillas de ruedas o en compañía de personas que se desplazan con andadores. Es horrible tener que orillarnos para evitar que nos lastimen o hagan caer. Es una falta de respeto. Falta total de empatía", señaló la ciudadana; que exigirá al Cabildo que instale cámaras y establezca sanciones a los conductores.

Los motorizados utilizan el espacio para evitar semáforos y el tráfico de la urbanización. Tatiana Ortiz

De forma similar pensó la ciudadana Catalina Villao, quien catalogó a los infractores de "malos ciudadanos"; y exigió que, así como lo hace ahora Guayaquil, se instalen cámaras de videovigilancias que capturen la placa que quienes incumplen esta y otras normas. "Sería genial que al quedar capturados en la cámara, sean sancionados y con $ 300, $ 400. Solo así aprenderán. Vivimos en desorden, siempre afectados por todos", sentenció; al alegar que en la ciudad el peatón está olvidado.

Otras problemáticas no atendidas

En el lugar, los habitantes se quejan además de la falta de alumbrado público en algunos tramos, lo que complica todavía más la movilidad de las familias.

Michelle Gándara, por ejemplo, asegura que si bien el lugar es bonito -desde ahí se observa la naturaleza- evita ir pasadas las 18:00. "La oscuridad me genera miedo. Hay motos que van y vienen, con personas que van de dos en dos en ellas y eso no me da buena espina. Prefiero simplemente no ir y quedarme en casa", detalló.

A la espera de normas y obras, el espacio continúa deteriorándose y volviéndose cada vez más inseguro. Y es que las denuncias de las familias apuntan también a que ya ahí se consume drogas. "Es el refugio del consumidor", alegan.

Patty Saavedra, habitante del cantón, teme que el lugar se dañe, a tal punto que las familias se vean obligadas a no visitarlo. "Ha pasado ya con otros espacios público de Babahoyo. Ante la mínima alerta, viendo como está de violenta mi ciudad, nos frenamos y optamos por ejecutar otros planes. Lamentablemente, todos se dan ahora dentro de casa. Babahoyo está perdiendo a su gente, ahora la vida es al interior de cuatro paredes", pensó.

