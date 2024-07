Alarmas creadas en una universidad de Cotopaxi ayudan a reducir los robos

Desde hace dos años, a través del proyecto de vinculación de la carrera de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC), se inició con la instalación de las alarmas comunitarias en los diferentes barrios de Latacunga, Salcedo y Pujilí. Hasta el momento, cerca de cinco mil familias son beneficiarias.

Con los ojos llorosos y aún cansada por no dormir, doña María Yánez, quien tiene más de 75 años y en la actualidad habita en Joseguango Alto, una parroquia rural de Latacunga. Ella no creía que su vaca, borregos y llama fueron recuperados después de que le robaron de su casa en la madrugada mientras dormía. Al oír un ruido por donde estaban sus animales, salió a ver qué pasaba y ya no los encontró. De inmediato, pidió ayuda a sus vecinos, quienes siguieron al carro sospechoso, logrando recuperar sus animales.

Este es uno de los tantos casos de abigeato que se registran en Latacunga. Ante esta problemática, estudiantes y docentes de la UTC buscaron una alternativa para organizar a los barrios y puedan enfrentar a la delincuencia de manera organizada. Por lo que crearon un sistema de alarmas comunitarias que se han ubicado en barrios urbanos y rurales de Latacunga, Pujilí y Salcedo.

Julia Molina dijo que cuando escuchan algún ruido, los perros ladran mucho o ven carros sospechosos, suenan las sirenas y eso hace que si son carros, se asusten y se vayan, lo que ha ayudado a que disminuyan todo tipo de robos.

Los detalles sobre la elaboración

La parroquia rural de Latacunga, Toacaso, fue donde se desarrolló el plan piloto de las alarmas comunitarias. Antes de ser instaladas, los beneficiarios fueron capacitados. En el primer mes de uso, disminuyeron los robos a los animales, especialmente ganado.

Cristian Rivera, estudiante de Ingeniería Electromecánica, dijo que ha sido un reto trabajar con la comunidad, pero ha aprendido mucho. Razón por la cual ahora, conjuntamente con sus maestros, trabajan en la creación de un software que permita realizar un chip de rastreo para ubicar a los animales y así evitar el robo.

