Unidad Popular habla de “escenario dictatorial” para las elecciones de noviembre

Publicado por Claudia Pazán Creado: Actualizado:

Lo qué debes saber El CNE anunció el inicio del proceso de cancelación de Unidad Popular y Construye.

El calendario electoral fue aprobado con el adelanto de las votaciones para el 29 de noviembre.

El partido político Unidad Popular (UP) denunció un presunto “escenario dictatorial” que estaría orquestado por el Gobierno Nacional con miras al proceso electoral del próximo 29 de noviembre.

Dirigentes azuayos de UP simularon lo que sería una papeleta de votación para la elección de alcaldes, prefectos, concejales y presidentes parroquiales bajo el contexto de pretención de suspender a diferentes organizaciones políticas del Concejo Nacional Electoral y el adelanto del día de las votaciones.

Hay que recordar que el CNE aprobó la cancelación del partido Unidad Popular y del movimiento Construye, el pasado 26 de marzo de 2026, enmarcado en la supuesta reducción del número de adherentes permanentes. Ambas organizaciones disponen de 10 días -desde la aprobación del informe en el CNE- para mostrar sus pruebas de descargo y evitar lo dispuesto.

¿Qué dicen los dirigentes azuayos?

Luis Valarezo, dirigente de UP en Azuay, afirmó que la organización política observa “una clara violación al derecho de los ecuatorianos a elegir y ser elegidos”, al considerar que existirían restricciones que limitarían la participación de distintas fuerzas políticas.

El dirigente criticó al movimiento oficialista y señaló que existiría “temor de enfrentarse en las urnas a las fuerzas de izquierda” tras los reveces que sufrieron en contiendas electorales como las dos consultas populares impulsadas por el presidente Daniel Noboa. “Estamos viviendo un escenario dictatorial. El Gobierno pretende desaparecer organizaciones políticas, no solo Unidad Popular, y también persigue a los alcaldes y los luchadores sociales”, dijo Valarezo.

¿Unidad Popular participará en las elecciones?

Sobre la situación jurídica de Unidad Popular, el dirigente recordó que en 2020 el CNE aprobó la fusión entre el Movimiento Popular Democrático (MPD) y Unidad Popular (UP) reconociendo más de 200.000 afiliados a escala nacional. “Hoy pretenden desconocerlas sin un sustento”, dijo Valarezo.

Sebastián Cevallos, subdirector de UP en Azuay, descartó que su organización política o cualquier otra sea candelada -en el marco de lo que será la convocatoria a elecciones - por lo que establece el artículo 327 del Código de la Democracia sobre el plazo de 120 días previos a una convocatoria electoral para acciones de suspensión o cancelación de partidos políticos.

Según el calendario electoral, aprobado por el pleno del CNE, establece que el 1 de agosto próximo será la convocatoria a elecciones, lo que establece que el organismo tuvo hasta el 3 de abril para cancelar a cualquier organización política.

En este marco, el dirigente aprovechó para enviar un mensaje a la presidenta del CNE “ya no va a poder eliminar a ninguna organización política y nos veremos el 29 de noviembre señora Atamaint” y advirtió que existiría la intención (del presidente Daniel Noboa) de atacar a los movimientos políticos locales de Cuenca . “En Cuenca, con la democracia no se juega”, dijo.