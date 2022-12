La Navidad es una época del año llena de experiencias, repleta de magia y de ilusión. Sin embargo, más allá de la imagen de perfección que nos presentan las películas, los anuncios publicitarios y otros medios sobre esta fecha, para algunas personas es un tiempo de tensión.

¿Por qué? Por los gastos excesivos, las altas expectativas y la ansiedad de culminar un año e iniciar otro y también de tener que enfrentarse a ciertos miembros de la familia -un tanto impertinentes- con los que se suele tener roces y conflictos.

Se podría decir que la Navidad es una época de grandes emociones que hay que saber enfrentar sin 'morir en el intento'.

Hay maneras de lograrlo. Por eso en este episodio de 'Vibrando Alto', Pilar Adell, psicóloga clínica especializada en España, con más de 18 años de experiencia en psicología familiar, nos da tips para poder librarnos de los indiscretos y conservar un buen ambiente en las reuniones familiares.

Pilar dice que la vida personal también puede ser privada ante la familia, ya que no es necesario compartirlo todo, ni con todos. Pero, ¿cómo lo consigues? Una de sus recomendaciones es ver la forma en la que respondemos a las preguntas incómodas o imprudentes. Responder: "Estamos en ello", "todavía no tenemos la certeza" o "podría ser", son buenas opciones para confrontarlas, ya que no estarías diciendo nada y diciendo todo al mismo tiempo y te servirá de para cambiar el tema de una manera fácil.

Las preguntas indiscretas no deberían existir, porque el ser humano debe aprender a respetar la intimidad de las personas. Pilar Adell

La experta menciona también la importancia de reconocer nuestro valor y no esperar reconocimiento o validación de otros. Recomienda procurar que en la mesa de las reuniones familiares se hablen de cosas bonitas, y evitar temas como el fútbol, política, religión y sexo.