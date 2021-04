Medidas que en verdad resuelvan

La confusión generada por las disposiciones simultáneas de los COE nacional y cantonales en el feriado pasado, contradictorias en ciertos puntos, no debe repetirse. No se puede imponer medidas que paralicen una vez más la economía, asestando un golpe mortal a negocios y actividades que apenas sobreviven. Por ello, un confinamiento total, pese al desborde de los hospitales, no es viable en un país donde un alto porcentaje de la población subsiste con su trabajo diario en las calles, y donde el desempleo va en alza.

Es hora de que las autoridades actúen con lucidez, coordinación y planificadamente, para tomar medidas que efectivamente frenen el avance descontrolado de la pandemia. Estas deben ser comunicadas con claridad y no con anuncios precipitados para luego dar marcha atrás.

Deben tomarse en coordinación con las autoridades de los cantones colindantes. No deben dificultar la normal operación de empresas, comercios y restaurantes que sí respetan aforo, distanciamiento y normas estrictas de higiene, sino combatir la informalidad que no observa medidas de bioseguridad. Idear un método innovador para el uso del transporte público, pues es donde se dan las mayores aglomeraciones. E imponer sanciones económicas para quienes organicen, y acudan, a festejos o actos masivos.