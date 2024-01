Editorial: Es momento de hablar

El caso Metástasis ha dejado sin habla a muchos. Posiblemente por lo delicado o porque no quieren ver sus opiniones vinculadas a una trama de corrupción ligada al narcotráfico que escaló a niveles antes inimaginables. El silencio es el mejor aliado para quienes en este momento deberían estar reaccionando, creando opinión pública, enriqueciendo el debate sobre la crisis judicial y cómo salvar a esta Función del Estado. Nada.

Es momento de reaccionar. De perder el miedo a hablar sobre determinados temas sensibles como este. No referirse a ello no hace que el problema desaparezca. Sigue y seguirá ahí mientras la sociedad civil no haga algo, porque esperar una reacción efectiva de la clase política es arar en el mar.

¿Dónde estás los juristas de este país? ¿Dónde están los buenos jueces y fiscales? ¿Dónde están los académicos, las universidades? Es momento de buscar una solución a largo plazo (imposible una respuesta en el corto plazo) que no solo destierre al narcotráfico de los tribunales de justicia y de algunas organizaciones políticas, sino también del tejido social tan afectado por la ausencia de un Estado que no puede cumplir con su rol.

Es momento de hablar. Que el temor no silencie a las ilustres voces del país cuando este más los necesita.