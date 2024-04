Editorial: IVA a cambio de seguridad

El país vivió un último fin de semana realmente violento. El Gobierno Nacional prefiere que no se evalúe toda su planificación y acción en estos último meses por los hechos violentos de un solo fin de semana, pero sí que se destaque esa misma gestión cuando las cifras son favorables para su discurso. Lo cierto es que los asesinatos en Manta, Puerto López y Guayaquil durante los días del reciente feriado de Semana Santa asustan y, lo quiera el Gobierno o no, abren un espacio de duda a la efectividad de su acción contra la delincuencia.

Cuando estaba en debate la ley urgente para el incremento del IVA, el discurso oficial nos martillaba la cabeza diciendo que era necesario el dinero para financiar la guerra contra el narcotráfico que maneja miles de millones de dólares. Es cierto. Los ciudadanos y las empresas desde ayer empezamos a hacer nuestra parte. Hay que ver los resultados.

No somos tan ingenuos para creer que con el incremento del IVA tendremos soluciones inmediatas. Sería absurdo pensarlo. Pero que el Gobierno no crea que puede meterle la mano al bolsillo de los ciudadanos sin dar nada a cambio. Esperamos seguridad, así como eficiencia y honestidad en el manejo de los recursos. Si el Gobierno no es capaz de devolverle eso a sus ciudadanos, habrá fracasado.