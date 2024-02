Editorial: Educación vial desde el aula

El ecuatoriano promedio no tiene cultura vial. Los vehículos mayoritariamente no circulan por el carril derecho, sino por el izquierdo, aunque no vayan a rebasar y estén rodando a baja velocidad. Y tanto los pesados como los livianos irrespetan los límites de velocidad. Ni conductores ni peatones conocen las normas de tránsito porque no se inculcan en la educación básica, y porque históricamente ha existido corrupción en el proceso de emisión de licencias de conducir, otorgándose estas sin que se rinda un examen que garantice dicho conocimiento.

Tras los accidentes ocurridos en la vía a la Costa y debido a que los trailers de una empresa naviera hoy circulan por esta arteria para llegar a Posorja, la ATM está difundiendo por radio y redes sociales propaganda en la que informa que para aliviar la congestión y disminuir el riesgo, en el tramo que va hasta el peaje rigen nuevos límites diferenciados de velocidad para transportes livianos y pesados, y que estos últimos deben rodar solo por la derecha.

Anuncia también que asignará agentes de tránsito para vigilar que todo lo dispuesto se cumpla. Urge que así sea, pues por la falta de cultura y de control la desobediencia es alta. Pero para dar una verdadera solución al problema hace falta incorporar la educación vial al pénsum de las escuelas e iniciar una campaña masiva. De lo contrario solo se estará poniendo un parche.